W 2026 roku nie spodziewaj się podwyżki. Mniej pracodawców ma je w planach

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
PAP
PAP
2025-12-08 16:12

Jak wynika z najnowszego badanie Randstad ujawnia, że choć większość firm zamierza utrzymać zatrudnienie, to tylko część z nich planuje wzrost wynagrodzeń. Jednocześnie kondycja finansowa wielu firm jest lepsza niż w ubiegłym roku.

Młoda kobieta w okularach i koszuli w paski pracuje przy laptopie w domowym biurze, trzymając dokumenty. Na biurku widać telefon, szklankę wody i kubki. Artykuły o podwyżkach płac i bonusach w firmach przeczytasz na Super Biznes.

i

Młoda kobieta w okularach i koszuli w paski pracuje przy laptopie w domowym biurze, trzymając dokumenty. Na biurku widać telefon, szklankę wody i kubki. Artykuły o podwyżkach płac i bonusach w firmach przeczytasz na Super Biznes.
  • Największe podwyżki planowane są w sektorach obsługi nieruchomości, finansów, ubezpieczeń i IT.
  • Większość firm zamierza utrzymać zatrudnienie, a tylko niewielki odsetek planuje redukcje.
  • Kondycja finansowa przedsiębiorstw jest lepsza niż rok wcześniej, co wpływa na decyzje o podwyżkach i bonusach świątecznych.

Nie będzie dużo podwyżek w 2025 roku? Niektóre branże mogą zyskać

Z najnowszego badania firmy Randstad wynika, że podwyżki wynagrodzeń w nadchodzącym roku planuje wprowadzić 39% pracodawców. To o 8 punktów procentowych mniej niż w roku 2024. Jednocześnie, niemal 80% firm deklaruje chęć utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia, a redukcje etatów przewiduje zaledwie 5% przedsiębiorstw. Jakie sektory oferują najlepsze perspektywy wzrostu płac?

Analiza Randstad wskazuje, że najwyższy odsetek firm planujących podwyżki można zaobserwować w sektorach:

  • Obsługi nieruchomości i firm (53%)
  • Finansów i ubezpieczeń (45%)
  • IT (45%)

Co ciekawe, podwyżki częściej planowane są przez większe przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 250 osób. W tej grupie firm, gotowość do podniesienia wynagrodzeń deklaruje 43% pracodawców.

Jak wynika z badania, firmy najczęściej rozważają podwyżki płac w przedziale 2-4%. Taką odpowiedź wskazało aż 52% pracodawców. Wzrosty wynagrodzeń na poziomie 4-7% zapowiedziało 23% firm, a jedynie 5% przedsiębiorstw planuje podwyżki w wysokości 7-10%. Żaden z ankietowanych pracodawców nie przewiduje podwyżek przekraczających 10%.

Firmy planują bonusy świąteczne

Pracodawcy zostali również zapytani o dodatkowe bonusy związane z nadchodzącymi świętami. Najpopularniejsze formy wsparcia dla pracowników to:

  • Organizowanie firmowych wigilii (21%)
  • Premie okolicznościowe (20%)
  • Upominki dla pracowników i ich rodzin (13%)
  • Bony podarunkowe (10%)

Warto podkreślić, że dodatki finansowe najczęściej obejmą wszystkich pracowników. Takie rozwiązanie wskazało 97% pracodawców. Połowa firm zamierza przyznać równe kwoty, a pozostałe przedsiębiorstwa planują uzależnić wysokość premii od stanowiska lub działu.

Większość firm nie planuje zwolnień

Z badania wynika, że aż 78% ankietowanych firm zamierza utrzymać dotychczasową liczbę pracowników w nadchodzącym roku. Nowe rekrutacje planuje 15% przedsiębiorstw, natomiast redukcje etatów przewiduje zaledwie 5% firm. To wynik o 3 punkty procentowe niższy niż rok wcześniej.

Nowe rekrutacje planowane są głównie przez duże firmy (35% wskazań) oraz przedsiębiorstwa z sektorów przemysłu i budownictwa (odpowiednio 23% i 21%).

Poprawiła się kondycja finansowa film względem ubiegłego roku

Analiza Randstad ujawnia, że kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw jest lepsza niż w poprzednim roku. Aż 75% firm określiło swoją sytuację jako dobrą lub bardzo dobrą. To wzrost o 15 punktów procentowych w porównaniu z drugim półroczem 2024 roku. Obecnie tylko 3% firm ocenia swoją sytuację jako złą lub bardzo złą – odsetek ten zmalał o 4 punkty procentowe rok do roku.

Największą stabilność finansową odnotowano w branżach:

  • Finansów i ubezpieczeń (88% dobrych ocen)
  • IT (81%)
  • Przemysłu (78%)

Najmniej optymistyczne nastroje panują w sektorze obsługi nieruchomości i firm, gdzie aż 7% przedsiębiorstw ocenia swoją sytuację jako złą.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI przez Instytut Badań Pollster w dniach 10-28 października br. na próbie 1000 przedstawicieli firm.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Podwyżki dla nauczycieli potwierdzone. Od 1 stycznia wyższe wynagrodzenie
PTNW - Modzelewski
QUIZ PRL. Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce
Pytanie 1 z 15
Jakie przedsiębiorstwa dominowały w gospodarce PRL?
QUIZ PRL: „Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce”
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RYNEK PRACY