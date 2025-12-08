W 2026 roku nie spodziewaj się podwyżki. Mniej pracodawców ma je w planach

- Największe podwyżki planowane są w sektorach obsługi nieruchomości, finansów, ubezpieczeń i IT.
- Większość firm zamierza utrzymać zatrudnienie, a tylko niewielki odsetek planuje redukcje.
- Kondycja finansowa przedsiębiorstw jest lepsza niż rok wcześniej, co wpływa na decyzje o podwyżkach i bonusach świątecznych.
Nie będzie dużo podwyżek w 2025 roku? Niektóre branże mogą zyskać
Z najnowszego badania firmy Randstad wynika, że podwyżki wynagrodzeń w nadchodzącym roku planuje wprowadzić 39% pracodawców. To o 8 punktów procentowych mniej niż w roku 2024. Jednocześnie, niemal 80% firm deklaruje chęć utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia, a redukcje etatów przewiduje zaledwie 5% przedsiębiorstw. Jakie sektory oferują najlepsze perspektywy wzrostu płac?
Analiza Randstad wskazuje, że najwyższy odsetek firm planujących podwyżki można zaobserwować w sektorach:
- Obsługi nieruchomości i firm (53%)
- Finansów i ubezpieczeń (45%)
- IT (45%)
Co ciekawe, podwyżki częściej planowane są przez większe przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 250 osób. W tej grupie firm, gotowość do podniesienia wynagrodzeń deklaruje 43% pracodawców.
Jak wynika z badania, firmy najczęściej rozważają podwyżki płac w przedziale 2-4%. Taką odpowiedź wskazało aż 52% pracodawców. Wzrosty wynagrodzeń na poziomie 4-7% zapowiedziało 23% firm, a jedynie 5% przedsiębiorstw planuje podwyżki w wysokości 7-10%. Żaden z ankietowanych pracodawców nie przewiduje podwyżek przekraczających 10%.
Firmy planują bonusy świąteczne
Pracodawcy zostali również zapytani o dodatkowe bonusy związane z nadchodzącymi świętami. Najpopularniejsze formy wsparcia dla pracowników to:
- Organizowanie firmowych wigilii (21%)
- Premie okolicznościowe (20%)
- Upominki dla pracowników i ich rodzin (13%)
- Bony podarunkowe (10%)
Warto podkreślić, że dodatki finansowe najczęściej obejmą wszystkich pracowników. Takie rozwiązanie wskazało 97% pracodawców. Połowa firm zamierza przyznać równe kwoty, a pozostałe przedsiębiorstwa planują uzależnić wysokość premii od stanowiska lub działu.
Większość firm nie planuje zwolnień
Z badania wynika, że aż 78% ankietowanych firm zamierza utrzymać dotychczasową liczbę pracowników w nadchodzącym roku. Nowe rekrutacje planuje 15% przedsiębiorstw, natomiast redukcje etatów przewiduje zaledwie 5% firm. To wynik o 3 punkty procentowe niższy niż rok wcześniej.
Nowe rekrutacje planowane są głównie przez duże firmy (35% wskazań) oraz przedsiębiorstwa z sektorów przemysłu i budownictwa (odpowiednio 23% i 21%).
Poprawiła się kondycja finansowa film względem ubiegłego roku
Analiza Randstad ujawnia, że kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw jest lepsza niż w poprzednim roku. Aż 75% firm określiło swoją sytuację jako dobrą lub bardzo dobrą. To wzrost o 15 punktów procentowych w porównaniu z drugim półroczem 2024 roku. Obecnie tylko 3% firm ocenia swoją sytuację jako złą lub bardzo złą – odsetek ten zmalał o 4 punkty procentowe rok do roku.
Największą stabilność finansową odnotowano w branżach:
- Finansów i ubezpieczeń (88% dobrych ocen)
- IT (81%)
- Przemysłu (78%)
Najmniej optymistyczne nastroje panują w sektorze obsługi nieruchomości i firm, gdzie aż 7% przedsiębiorstw ocenia swoją sytuację jako złą.
Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI przez Instytut Badań Pollster w dniach 10-28 października br. na próbie 1000 przedstawicieli firm.