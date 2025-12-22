Podwyżki minimalnego wynagrodzenia dla nauczycieli

W projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwota bazowa dla nauczycieli ma wynieść 5 597,86 zł. Oznacza to wzrost o 163,04 zł (3%) w stosunku do obecnej kwoty bazowej wynoszącej 5 434,82 zł. Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) planuje opublikować szczegóły nowego rozporządzenia płacowego na początku przyszłego roku

Szacuje się, że minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrosną w 2026 roku od 155 do 186 złotych brutto. Oznacza to, że:

nauczyciel początkujący może liczyć na około 5 308 zł brutto (wzrost o 119 zł),

może liczyć na około 5 308 zł brutto (wzrost o 119 zł), nauczyciel mianowany – około 5 469 zł brutto (wzrost o 159 zł),

– około 5 469 zł brutto (wzrost o 159 zł), nauczyciel dyplomowany – około 6 397 zł brutto (wzrost o 186 zł).

Warto zaznaczyć, że wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli początkujących zostanie skorygowany dodatkowym wskaźnikiem (2,308%), aby zapewnić im 3% wzrost wynagrodzenia średniego, podobnie jak w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.

Średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2026 roku

Zgodnie z projektem budżetu na 2026 rok, średnie wynagrodzenia nauczycieli będą kształtować się następująco:

nauczyciel początkujący : 6 872,47 zł (kwota skorygowana dodatkowym wskaźnikiem),

: 6 872,47 zł (kwota skorygowana dodatkowym wskaźnikiem), nauczyciel mianowany : 8 060,92 zł.

: 8 060,92 zł. nauczyciel dyplomowany: 10 300,06 zł.

Należy jednak pamiętać, że "średnie wynagrodzenie" nie jest równoznaczne z pensją, którą nauczyciel faktycznie otrzymuje. Jest to wskaźnik służący do analizy wydatków na wynagrodzenia i skalkulowania wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Niezadowolenie środowiska nauczycielskiego

Proponowane 3% podwyżki spotkały się z ostrą krytyką ze strony związków zawodowych. Podkreślają one, że nie jest to realna podwyżka, a jedynie waloryzacja o prognozowany wskaźnik inflacji. Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) domaga się znacznie większych podwyżek – 10% wzrostu wynagrodzenia zasadniczego oraz powiązania pensji nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.

Ministerstwo Edukacji Narodowej argumentuje, że od 2023 do 2026 roku pensje nauczycieli wzrosły o ponad 40%, co obejmuje wszystkich nauczycieli. Wiceministra edukacji, Katarzyna Lubnauer, potwierdziła, że na 2026 rok przewidywane są trzyprocentowe podwyżki dla całej budżetówki i zaznaczyła, że na większe podwyżki "nie ma przestrzeni". MEN planuje wprowadzić system automatycznych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, a nowa ustawa o Karcie Nauczyciela ma uwzględnić postulaty środowiska, takie jak nagrody jubileuszowe za 40 i 45 lat pracy oraz korzystniejsze odprawy emerytalne. Prezydent podpisał również nowelizację Karty Nauczyciela przywracającą wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

