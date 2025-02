Rekordowe wygrane w Lotto generują nowe podatki. O czym trzeba pamiętać

Wysokie wygrane w Totalizatorze Sportowym

Gracz z Poznania we wtorkowym (18.02) losowaniu wygrał ponad 4,5 mln zł. Trafił tzw. szóstkę w Lotto Wylosowane 18 lutego liczby to: 3, 5, 6, 8, 15, 42. Totalizator Sportowy wyjaśnił, że w całej Polsce zakupiono tylko jeden kupon i miało to miejsce w kolekturze zlokalizowanej na os. Kosmonautów 104 w Poznaniu (woj. wielkopolskie). To jednak nie wszystko - jak podał Totalizator Sportowy był to wyjątkowy dzień, bo odnotowano aż 4 duże wygrane.

Od wygranej trzeba zapłacić podatek

Do szczęśliwego zwycięzcy nie trafi jednak rekordowa wygrana czyli 4 578 104,20 zł. Powodem jest obowiązujący podatek od tzw. wysokich wygranych. Od kwoty wygranej w grach powyżej 2280 zł potrącane jest 10 proc. na rzecz fiskusa. Oznacza to, że gracz, który wygrał w Lotto 4 578 104,20 zł, dostanie do ręki 4 120 293,78 zł. Podatek od wygranej w jego przypadku to aż 457 810,42 zł.

Milion wygranej w Lotto Plus i Ekstra Pensje

Wygraną odnotowano również w Zawierciu w województwie śląskim. W kolekturze przy ul. Zagłębiowskiej 3 kupiony został kupon w ramach gry Lotto Plus. Dopłacenie złotówki do standardowego kuponu Lotto sprawiło, iż gracz wygrał 1 000 000 zł. Także w tym przypadku przed wypłaceniem należnej nagrody, Totalizator Sportowy potrąci 10 proc. kwoty w ramach obowiązkowego podatku.

We wtorek 18 lutego zwycięzcami zostali też uczestnicy gry Ekstra Pensja, gdzie wygrana wypłacana jest zwycięzcy przez 20 lat. - "We wtorkowym losowaniu Ekstra Pensji odnotowano dwie główne wygrane: jedna z nich padła w punkcie LOTTO przy ul. Kaliskiej 14 w Ostrowie Wielkopolskim (woj. wielkopolskie) i wynosi 5000 wypłacanych każdego miesiąca przez 20 lat" - podał Totalizator Sportowy w specjalnym komunikacie. Druga wygrana w Ekstra Pensję padła w Jankach na Mazowszu. W tym przypadku gracz zdecydował się na grę z podwójną stawką, przez co jego wygrana wzrosła do wypłaty 10 000 zł miesięcznie przez 20 lat.

