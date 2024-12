Rekrutacja do straży granicznej. Oferują zarobki ponad średnią krajową!

Straż graniczna prowadzi rekrutację. W 2025 roku planuje przyjąć 200 osób

Oddział Straży granicznej w Bieszczadach poinformował, że wciąż ciągle prowadzony jest nabór do służby przygotowawczej. Do pełnienia służby zrekrutowanych ma być 200 osób, a przyjęci funkcjonariusze mają trafić do pracy w takich miejscach jak Horyniec Zdrój, Medyka, Lubaczów, Korczowa, Krościenek, czy Ustrzyki Górne.

Wymogi? Zanim przystąpimy do procedury kwalifikacyjnej musimy mieć obywatelstwo polskie, być niekaranym i mieć przynajmniej średnie wykształcenie.

W standardowym procesie rekrutacyjnym oprócz sprawdzenia dokumentów odbywa się wstępna rozmowa, a także testy psychologiczne i sprawnościowe, a po przejściu takowych, badania lekarskie. Następnie w drugim etapie odbywa się egzamin przed komisją kwalifikacyjną (kandydat dostaje zwrot kosztów dojazdu).

Służba przygotowawcza trwa 3 lata, może jednak zostać skrócona w uzasadnionych przypadkach. Jej celem jest teoretyczne i praktyczne przygotowani pracownika do pełnienia służby cywilnej.

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej planuje przyjąć w 2025 roku 40 osób do marca, 60 osób do czerwca, 50 osób do września i 50 osób do grudnia, czyli łącznie 200 osób przez cały rok.

Ile zarabiają strażnicy graniczni? Zarobki powyżej średniej krajowej i liczne dodatki

Kursanci w służbie przygotowawczej do 26. roku życia mogą liczyć na wypłatę wysokości ok. 5,5 tys. zł netto oraz dodatek służby za stopień szeregowego. Po 26 roku życia kwota wynosi 5110 zł netto (wynika to ze zwolnienia z podatku dochodowego osób do 26. roku życia) To kwota nieco poniżej średniej krajowej (która wynosi 8161,62 zł brutto, czyli na rękę ok. 5900 zł), jednak dotyczy dopiero początkujących pograniczników.

Funkcjonariusz który ukończy szkolenie w szkole podoficerskiej mianowany zostaje na stanowisko młodszego asystenta lub kontrolera w 03 grupie uposażenia zasadniczego i łącznie z dodatkiem służbowym oraz dodatkiem za stopień kaprala SG będzie zarabiał 6069 zł netto (do 26. roku życia), lub 5599 zł netto (powyżej 26. roku życia). Do tego dochodzi dodatek za wysługę lat, a funkcjonariusze pracujący przy granicy z Ukrainą otrzymają dodatek graniczny 540 zł brutto.

Do tego dochodzą liczne dodatki, takie jak równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego, lub za brak lokalu, pomoc finansowa na kupno mieszkania lub domu, czy zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby do 30 kilometrów.

- Ponadto raz w roku funkcjonariuszowi wypłacany jest równoważnik pieniężny w zamian za przedmioty umundurowania niewydane w naturze oraz na czyszczenie umundurowania (tzw. mundurówka) w kwocie 2 140 zł netto oraz nagroda roczna w wysokości 1/12 części uposażenia otrzymanego w poprzednim roku - pisze Bieszczadzka SG na swojej stronie.