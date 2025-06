Przez lata namawiała Polaków do pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, a sama od razu czmychnęła na emeryturę!

Renta wdowia 2025 – kto najczęściej składa wniosek?

Nowe świadczenie, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych zacznie wypłacać od 1 lipca 2025 roku, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jak podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do tej pory wpłynęło już 832 tys. wniosków. Co ciekawe, 90 proc. z nich zostało złożonych przez kobiety. Resort podkreśla jednak, że mimo nazwy, renta przysługuje również mężczyznom – wdowcy również mogą ubiegać się o świadczenie i są do tego zachęcani.

Dlaczego ZUS odrzuca wnioski o rentę wdowią?

Według danych przekazanych przez Radio Zet, około 200 tys. wniosków zostało już odrzuconych. To oznacza, że co czwarty senior spotkał się z decyzją odmowną. Główny powód? Przekroczenie progu dochodowego, który określono ustawowo.

Renta wdowia to połączenie dwóch świadczeń:

* 100 proc. własnej emerytury i 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, lub

* 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnej emerytury.

Beneficjent sam decyduje, która opcja jest dla niego korzystniejsza. Warunek jest jednak jeden – suma wypłat nie może przekroczyć 5 636,73 zł brutto, czyli trzykrotności minimalnej emerytury. Jeśli suma świadczeń jest wyższa – wniosek zostaje odrzucony.

Kto ma prawo do renty wdowiej?

Aby skorzystać z renty wdowiej, trzeba spełnić kilka kryteriów. Oto najważniejsze z nich:

* małżonkowie musieli być we wspólności majątkowej aż do śmierci jednego z nich,

* śmierć małżonka musiała nastąpić nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem przez wnioskującego wieku emerytalnego – czyli kobieta może wnioskować od 55. roku życia, a mężczyzna od 60. roku życia,

* prawo do renty wygasa, jeśli wdowa lub wdowiec zawrą nowy związek małżeński.

Jak i kiedy złożyć wniosek o rentę wdowią?

Dokumenty należy złożyć na formularzu ERWD. Można to zrobić:

* osobiście w dowolnej placówce ZUS,

* elektronicznie – przez PUE ZUS lub eZUS,

* listownie – wysyłając formularz pocztą.

Ważne!Osoby, które złożą wniosek do 30 czerwca 2025 r., otrzymają świadczenie już od 1 lipca. Jest jednak dodatkowa szansa – złożenie dokumentów do 31 lipca również gwarantuje wypłatę od lipca. Po tym terminie nie ma już możliwości wyrównania za poprzedni miesiąc.

