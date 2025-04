Spis treści

Od 1 lipca 2025 r. w Polsce zacznie obowiązywać renta wdowia. Zgodnie z nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, pozostawały we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka i nabyły prawo do renty rodzinnej po zmarłym nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, będą mogły otrzymywać dodatkowe świadczenie.

Ministerstwo Finansów jasno określiło status podatkowy tego świadczenia. "Świadczenie to, potocznie zwane rentą wdowią, będzie podlegało istniejącym już regulacjom dotyczącym opodatkowania rent i emerytur, zawartym w ustawie PIT" - potwierdziło MF w odpowiedzi na pytanie Dziennika Gazeta Prawna. Oznacza to, że od polskiej renty wdowiej trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy.

Renta wdowia z zagranicy - kiedy bez podatku w Polsce?

Opodatkowanie zagranicznej renty wdowiej w Polsce zależy przede wszystkim od tego, z jakiego kraju pochodzi świadczenie i co wynika z zawartej z tym państwem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Niektóre umowy przewidują, że renta wdowia jest opodatkowana wyłącznie w kraju wypłaty. Dobrym przykładem jest tu niemiecka renta wdowia wypłacana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. Zgodnie z art. 18 ust. 2 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, takie świadczenie podlega opodatkowaniu wyłącznie w Niemczech. W takiej sytuacji polski bank nie powinien potrącać zaliczek na podatek ani sporządzać informacji PIT-11.

Inny przypadek dotyczy niemieckiej renty wdowiej wypłacanej z pracowniczego programu emerytalnego. Chociaż co do zasady podlega ona opodatkowaniu w Polsce, to wdowa i tak uniknie podatku dochodowego. Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b ustawy o PIT, który zwalnia z podatku wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym, dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych po jego śmierci.

Przez wiele lat podatnicy otrzymujący rentę wdowią z zagranicy mogli być spokojni o swój status podatkowy. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydawał korzystne interpretacje, traktując takie świadczenia jako odpowiednik polskiego świadczenia rodzinnego, które jest zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.

Sytuacja zaczęła się jednak zmieniać. Fiskus wskazuje obecnie na unijne rozporządzenie nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, które rozróżnia emerytury i renty od świadczeń rodzinnych. W rezultacie, w wielu przypadkach zagraniczne renty wdowie zaczęto traktować jak zwykłe renty podlegające opodatkowaniu w Polsce.

Według najnowszych interpretacji dyrektora KIS, podatek dochodowy w Polsce będą musieli zapłacić wdowcy pobierający świadczenie wdowie z:

Hiszpanii

Irlandii

USA

Francji

Włoch

Szczególnie wyraźna zmiana stanowiska fiskusa dotyczy świadczeń z USA. Choć wcześniej dyrektor KIS wydał dziesiątki korzystnych interpretacji, od maja 2024 r. zaczął uznawać, że amerykańską rentę wdowią można porównać do polskiej renty rodzinnej, a więc powinna być opodatkowana.

Zagraniczna renta wdowia - jak uniknąć podatkowej pułapki?

Anna Misiak, doradca podatkowy i partner w MDDP cytowana przez DGP, zwraca uwagę na ryzyko podatkowe: "Nawet mając pozytywną interpretację indywidualną, podatnik nie może być pewien, czy przedstawiony przez niego stan faktyczny został właściwie oceniony i czy w razie kontroli nie zostanie jednak zakwalifikowany do opodatkowania jako niespełniający definicji świadczenia rodzinnego."

Osoby otrzymujące rentę wdowią z zagranicy powinny zatem uważnie przeanalizować swoją sytuację podatkową, szczególnie w kontekście nadchodzących zmian związanych z wprowadzeniem renty wdowiej w Polsce. Warto zauważyć, że korzystne interpretacje indywidualne zapewniające zwolnienie z PIT na podstawie analogii do świadczeń rodzinnych pozostają w mocy, dopóki w życie nie wejdą polskie przepisy o rencie wdowiej.

Eksperci podkreślają, że wraz z wejściem w życie polskich przepisów o rencie wdowiej nie będzie już wątpliwości, że duża część zagranicznych świadczeń powinna być opodatkowana. To dobry moment, aby skonsultować swoją sytuację z doradcą podatkowym i odpowiednio się przygotować.

