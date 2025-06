Spis treści

Wypłata rent wdowich przez ZUS rozpocznie się 1 lipca 2025 roku.

Decyzje w sprawie przyznania świadczenia ZUS zacznie wysyłać od 1 lipca (2024 roku).

Renta wdowia to połączenie świadczenia własnego (100%) i części świadczenia po zmarłym małżonku (15%) lub odwrotnie.

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło już ponad 900 tysięcy wniosków o nowe świadczenie.

W przypadku świadczeń z innych organów emerytalno-rentowych (IOR), możliwa będzie wypłata w dwóch częściach, ale świadczeniobiorca otrzyma jedną decyzję.

Renta wdowia ZUS: Terminy wypłat i decyzji kluczowe dla świadczeniobiorców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do uruchomienia nowego świadczenia. Kluczowe dla setek tysięcy Polaków oczekujących na wsparcie są terminy renty wdowiej, zarówno jeśli chodzi o decyzje, jak i same przelewy. Zgodnie z zapowiedziami, ZUS rozpocznie wysyłkę decyzji w sprawie przyznania lub odmowy renty wdowiej już od 1 lipca bieżącego roku. Warto jednak zaznaczyć, że moment otrzymania pisma z ZUS nie będzie jednoznaczny z natychmiastowym wpływem środków na konto.

Właściwa wypłata renty wdowiej przez ZUS rozpocznie się dokładnie rok później, czyli od 1 lipca 2025 roku. Może się zdarzyć, że część wnioskodawców otrzyma świadczenie jeszcze przed formalnym doręczeniem decyzji. Środki będą przekazywane w dotychczasowych, dobrze znanych świadczeniobiorcom terminach wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych, a więc: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca. Ta regularność ma zapewnić płynność finansową osobom uprawnionym do nowego wsparcia.

Zasady przyznawania renty wdowiej: Ile wyniesie i jak będzie wypłacana przez ZUS?

Nowa renta wdowia ZUS to istotna zmiana w systemie świadczeń, mająca na celu poprawę sytuacji materialnej osób, które straciły współmałżonka. Kluczowe jest zrozumienie, jak będzie obliczana jej wysokość i w jaki sposób realizowana będzie wypłata renty wdowiej. Zgodnie z nowymi przepisami, świadczenie będzie stanowiło połączenie środków przysługujących osobie owdowiałej oraz części świadczenia zmarłego małżonka. Uprawniony będzie mógł wybrać korzystniejszy dla siebie wariant: zachować 100% swojego dotychczasowego świadczenia (np. emerytury) i do tego otrzymać 15% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, albo odwrotnie – pobierać 100% świadczenia po zmarłym małżonku i 15% swojego.

Warto podkreślić, że w około 300 tysiącach przypadków, gdzie świadczenia są wypłacane zarówno przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i inne organy emerytalno-rentowe (IOR), osoba uprawniona może otrzymać dwa oddzielne przelewy. Jeden przelew będzie pochodził z ZUS, a drugi z innej instytucji, np. Wojskowego Biura Emerytalnego czy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Mimo dwóch wpływów na konto, świadczeniobiorca otrzyma tylko jedną decyzję – od tego organu, który będzie odpowiedzialny za wypłatę wspomnianego 15% dodatku. Druga instytucja prześle jedynie informację o kontynuowaniu wypłaty dotychczasowego świadczenia w pełnej, 100% wysokości. Znajomość tych zasad jest kluczowa, aby uniknąć nieporozumień dotyczących wysokości i formy wypłaty renty wdowiej.

Ile wniosków o rentę wdowią złożono? ZUS i inne organy podają aktualne dane

Zainteresowanie nowym świadczeniem jest ogromne, co potwierdzają liczby składanych wniosków. To właśnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest główną instytucją odpowiedzialną za realizację ustawy o rencie wdowiej, obsługując aż 88% wszystkich wniosków w kraju. Do 12 czerwca bieżącego roku do ZUS wpłynęło już ponad 900 tysięcy wniosków, co czyni go absolutnym liderem pod względem liczby przyjętych dokumentów. Ta imponująca liczba pokazuje, jak bardzo oczekiwana jest wypłata renty wdowiej przez seniorów.

Pozostałe organy emerytalno-rentowe (IOR) również odnotowują napływ dokumentów. Dane dotyczące liczby wniosków o rentę wdowią w innych instytucjach przedstawiają się następująco:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) przyjęła 117 457 wniosków (stan na 4 czerwca 2024 r.) i, co istotne, już rozpoczęła wysyłkę decyzji do swoich świadczeniobiorców.

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA zarejestrował 5 559 wniosków (stan na 30 maja 2025 r. – data wg źródła).

Wojskowe Biuro Emerytalne (WBE) otrzymało 3 506 wniosków (stan na 30 maja 2025 r. – data wg źródła).

Biuro Emerytalne Służby Więziennej (BESW) odnotowało 547 wniosków (stan na 30 maja 2025 r. – data wg źródła).

Mimo że ZUS obsłuży większość spraw, koordynacja między wszystkimi instytucjami będzie kluczowa dla sprawnego przyznawania i wypłaty renty wdowiej. Należy zauważyć, że podane daty stanu liczby wniosków dla niektórych IOR wskazują na rok 2025, co może być błędem w przekazanych danych, biorąc pod uwagę, że proces wdrażania świadczenia jest w toku w 2024 roku.

Renta wdowia od ZUS: Podsumowanie i co dalej czeka świadczeniobiorców?

Wprowadzenie renty wdowiej to ważny krok w systemie wsparcia dla osób owdowiałych. Kluczowe terminy renty wdowiej, które należy zapamiętać, to start wysyłki decyzji przez ZUS od 1 lipca 2024 r. oraz pierwsza wypłata renty wdowiej zaplanowana na 1 lipca 2025 r. Ponad 900 tysięcy wniosków złożonych do ZUS potwierdza, jak bardzo potrzebne jest to świadczenie. Dla wielu seniorów renta wdowia ZUS to nadzieja na poprawę sytuacji materialnej. Oczekujący na świadczenie powinni pamiętać, że ZUS dopuszcza możliwość wypłaty środków przed formalnym doręczeniem decyzji. W przypadku zbiegu uprawnień z ZUS i innych organów (IOR), możliwe są dwa przelewy, ale tylko jedna decyzja.

