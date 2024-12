Reuters: sprzedaż TVN rozpoczęta

TVN na liście szczególnych podmiotów

W piątek weszło w życie zmienione rozporządzenie Rady Ministrów ws. wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli. Na liście są już m.in.: TVN, i telewizja Polsat.

Rząd znowelizował obowiązujące obecnie rozporządzenie, dopisując do wykazu podmiotów podlegających ochronie sześć spółek: Cyfrowy Polsat, Telewizję Polsat, TVN, P4, T-Mobile Polska oraz WB Electronics. Rozporządzenie to obowiązuje do 31 grudnia br.

Od 1 stycznia 2025 r. przez trzy lata obowiązywać będzie natomiast nowe rozporządzenie, które także zostało już opublikowane. Zawiera ono identyczną listę podmiotów, jak to, które weszło w życie w piątek.

Wykaz podmiotów podlegających ochronie stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów ws. podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli. Rozporządzenie to wydawane jest przez rząd na podstawie ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Zgodnie z nią organy kontroli prowadzą postępowania administracyjne wobec podmiotów z wykazu oraz inwestorów, a dotyczą one "nabycia istotnego uczestnictwa lub nabycia dominacji nad podmiotami podlegającymi ochronie". Efektem takich postępowań są decyzje administracyjne o sprzeciwie lub braku sprzeciwu.

W wykazie zamieszczane mogą być firmy, np. działające na rynku energetyki, ale też zajmujące się telekomunikacją. Przypisane do nich są organy kontroli - resorty. Zgodnie z ustawą, zgłaszając sprzeciw, organ kontroli może mieć na celu m.in. ochronę niepodległości, praw obywatelskich i bezpieczeństwa Polski, a także dbałość o wypełnianie obowiązków wynikających z członkostwa Polski w NATO.

TVN to prywatna stacja telewizyjna, której właścicielem jest amerykański koncern Warner Bros. Discovery.