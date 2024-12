Pieniądze w 2025 roku

Przed nami drogie święta. Z badań wynika, że średnio polska rodzina na gwiazdkę przeznaczy około 1,5 tys. zł. Czy inflacja w końcu się uspokoi? Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, w programie Huberta Biskupskiego "Pieniądze to nie wszystko" ocenia sytuację następująco: - Inflacja unormowała się. Zamrożenie na pół roku cen energii sprawi, że inflacja ponownie zacznie spadać. Ale nie wiemy, czy w połowie roku inflacja znów nie pójdzie w górę.

A co ze stopami procentowymi? Prezes ZBP prognozuje obniżkę stóp procentowych w 2025 roku. - Dalsze utrzymywanie stóp procentowych na obecnym poziomie raczej nie będzie miało miejsca - ocenia w programie "Pieniądze to nie wszystko".

Co z WIBOR-em i kredytami

Stopy procentowe to nie jedyna zmiana, jaka może czekać kredytobiorców. Szykują się zmiany w WIBOR. Dlaczego WIBOR zostanie zastąpiony i czym zostaje zastąpiony? - To kluczowy wskaźnik referencyjny. To wskaźnik, który jest w bliskiej korelacji z wysokością stóp procentowych. W większości państw Europy trwają reformy polegające na zastąpieniu wskaźników starego typu, które są wskaźnikami patrzącymi w przyszłość. Jego wartość jest dostosowywana do tego, czy rynek oczekuje podwyżki czy obniżki stóp procentowych. Natomiast wskaźniki nowego typu, czyli ten, który teraz został wybrany - WIRF-, jest wskaźnikiem wolnym od ryzyka, zupełnie inaczej liczonym. Wskaźniki typu WIBOR są oparte na transakcjach międzybankowych, a wskaźniki typu WIRF są wskaźnikami, które są oparte na transakcjach depozytowych. Konkludując, z punktu widzenia klienta jest to zmiana neutralna - wyjaśnia Tadeusz Białek.

Polowanie cyberprzestępców

Polacy pilnują swoich pieniędzy. Jednak czasami wpadają w siła cyberprzestępców. Zachęcaliśmy czytelników i internautów do kliknięcia w baner zachęcający do inwestycji finansowych. Okazało się, że sporo osób w to kliknęło i padłoby ofiarą cyberprzestępców. - Na skalę masowa są wykorzystywane wizerunki znanych osób, które mają uwiarygadniać, że inwestycja w cyberwaluty jest opłacalną i zostaniemy niemal milionerami. Tak cyberprzestępcy wyciągają od klienta dane wrażliwe, a nawet pieniądze - opowiada Tadeusz Białek na temat kampanii "Nie daj się okraść".

Czy uda się odzyskać ta k stracone pieniądze? Jeśli sami podamy dane, hasło lub PIN to niestety pieniądze przepadają. Wówczas przestępcy może szukać policja. Bank w takiej sytuacji umywa ręce.