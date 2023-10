Rewolucja w każdym Lidlu w Polsce! Teraz zakupy będą wyglądały inaczej

Skarbówka obniży emeryturę seniorom! To kara za nieopłacenie kluczowej opłaty

We wszystkich sklepach Lidl Polska zakończył się proces instalacji ESL, czyli systemu elektronicznych oznaczeń cenowych (ang. Electronic Shelf Labeling). Pierwsze placówki zostały wyposażone w to rozwiązanie jeszcze w 2022 roku – test pokazał, że ESL to wygoda, a także krok w stronę bardziej zrównoważonej działalności. Wyświetlacze zostały bezpośrednio połączone z systemem zarządzania towarami, dlatego wszystkie zmiany cen oraz informacji o produkcie są automatycznie przenoszone na e-cenówki, niemal w czasie rzeczywistym.

ELS - jakie korzyści dla klienta?

Dzięki ESL każdy z łatwością sprawdzi cenę produktu, a także pozyska istotne informacje, np. o dodatkowych obniżkach dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Ponadto ESL pozytywnie wpływa na organizację pracy w sklepach – pracownicy Lidl Polska mogą poświęcić zaoszczędzony czas na obsługę klientów. E-cenówki sprawiają, że zmniejsza się wysiłek związany z drukowaniem i zmianą cen, a co za tym idzie – procesy w firmie są jeszcze bardziej wydajne. To znaczna oszczędność papieru, tuszu, energii elektrycznej potrzebnej do działania drukarek oraz innych materiałów eksploatacyjnych.

Jak wyglądają elektroniczne oznaczenia cenowe?

Bardzo podobnie do klasycznych ramek, w których umieszczane są informacje o cenach – są to wyświetlacze umieszczone przy półkach z towarami. Dzięki dużym cyfrom i literom informacje są dobrze widoczne, a ich odczytanie nie powinno przysporzyć trudności klientom.

