Rewolucja w Lidlu. W sprzedaży będą tylko owoce i warzywa sezonowe

Lidl rezygnuje z dostaw drogą powietrzną

Lidl postanowił zawalczyć o klimat i postawić na rozwiązania ekologiczne. Niemiecki oddział sieci rezygnuje z dostaw lotniczych owoców i warzyw. W ponad 3250 niemieckich sklepów Lidla będzie już świeżych produktów importowanych drogą powietrzną. Lidl nie sprowadza już drogą lotniczą owoców i warzyw w innych krajach Europy. W Niemczech w ostatnich latach ilość tych towarów była stopniowo ograniczana. Teraz nadszedł czas na całkowite zaprzestanie takich dostaw.

Jak pisze portalspozywczy.pl – nawet, jeśli towary sprowadzane drogą lotniczą stanowią niewielką część asortymentu owoców i warzyw, emisje gazów cieplarnianych są znacznie wyższe w porównaniu ze statkami i ciężarówkami.

Niektóre warzywa i owoce dostępne tylko sezonowo

Brak transportu lotniczego oznacza, że niedługo niektóre towary będą dostępne jedynie sezonowo. Lidl jako przykład podaje zielone szparagi. Warzywa przywożono wcześniej do Niemiec drogą lotniczą poza sezonem. Teraz jest oferowany "wyłącznie sezonowo z Niemiec i Europy". Egzotyczne owoce i warzywa będą nadal do kupienia w Lidlu. Te, które można dłużej przechowywać, są zwykle transportowane statkiem lub samochodami. Transportem lotniczym wysyłane są wyłącznie produkty o bardzo krótkim terminie przydatności do spożycia, jak szparagi czy owoce jagodowe.

