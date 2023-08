Krowy będą bardziej eko. Mają emitować mniej metanu

Krowy największym trucicielem powietrza

Rolnictwo i hodowla zwierząt są jednymi z największych źródeł emisji gazów cieplarnianych na świecie, w tym metanu. Produkcja żywności odpowiada za 26 proc. emisji związanych z działalnością człowieka.

Jak podaje portal Interia, dalsze rozmnażanie krów posiadających specjalnie pozyskaną przez genetyków cechę mogłoby zmniejszyć emisje pochodzące od bydła mlecznego hodowanego w Kanadzie o 20-30 proc. do 2050 roku.

Portal cytuje, za agencją Reuters, profesora Franka Mitloehnera z Uniwersytetu Davis w Kalifornii, który ocenia, że "jeśli rzeczywiście da się zmniejszyć genetycznie ilość metanu emitowanego przez krowy i wprowadzić to rozwiązanie na szeroką skalę, będzie to miało ogromny wpływ na poziom emisji z hodowli bydła, a co za tym idzie, na poziom emisji metanu w ogóle, bo hodowla krów to jedno z dwóch największych ich źródeł związanych z działalnością człowieka- dodaje naukowiec.

