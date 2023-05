Lidl rozdaje spore pieniądze! Nawet 1500 zł do zgarnięcia, ale nie wszystkim się uda

Program "Poleć pracownika" w Lidlu

Lidl motywuje swoich pracowników do szukania chętnych do pracy w dyskoncie. Program nazywa się Poleć Pracownika i zakłada, że pracownik Lidla wypełnia zgłoszenie, w którym rekomenduje konkretną osobę. Polecona osoba musi wziąć udział w rekrutacji i wypełnić formularz swoimi danymi.

Konieczne wypełnienie formularza

Formularz zgłoszeniowy, na którym pracownik może wskazać osobę godną polecenia do pracy w Lidlu, znaleźć można w aplikacji We Are Lidl.- podaje biznes.interia.pl. Tam w odpowiedniej zakładce pod nazwą "Poleć Pracownika" znajduje formularz zgłoszeniowy. Osoba, która została polecona do pracy w Lidlu musi przejść proces rekrutacji, a w końcu wypełnić formularz z danymi osobowymi.

"Poleć pracownika" - ile można dostać?

Wysokość wypłaconego benefitu zależy już od nowo przyjętego poleconego pracownika. Jeśli przepracuje miesiąc, to nagroda z programu wynosi 500 zł. Dodatkowe 1000 zł można dostać, jeśli polecony pracownik przepracuje kolejne sześć miesięcy. Może się zdarzyć, że mimo zgłoszenia i przejścia procesu rekrutacji przez poleconego, nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona. Stanie się tak, gdy nowy pracownik rozstanie się z Lidlem zanim minie pierwszy miesiąc jego pracy.

