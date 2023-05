Robot dostarczy jedzenie! Nowa forma dostawy testowana w Warszawie przez Pyszne.pl

Nowe przywileje dla rodziców. Co ci się należy, gdy masz dziecko do 8 lat?

Jak dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl, testy robota dostawczego potrwają potrwają do połowy maja. Po odebraniu zamówienia z restauracji robot wysyła klientowi wiadomość SMS z informacją, że wyruszył w drogę. W większości pokonuje ją autonomicznie - sam podejmuje decyzję, w jaki sposób pokonać trasę. Gdy dotrze na miejsce dzwoni do klienta, aby poinformować, że czeka przed budynkiem. Ponadto wysyła SMS-em link potrzebny do otworzenia pojemnika na jedzenie. Po zakończeniu dostawy wraca do restauracji po kolejne zamówienie. Robot dostarcza jedzenie na dystansie do 3 km od lokalu.

- Rolą robota jest wsparcie procesu dostaw na krótkich dystansach w godzinach szczytu. Wierzymy, że to rozwiązanie może usprawnić operacyjność dostaw naszych Partnerów - wyjaśnia Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Pyszne.pl. Testowany przez Pyszne.pl robot Delivery Couple posiada wbudowany system ogrzewania i czujniki temperatury, dzięki którym dostarczone jedzenie będzie ciepłe, a także konstrukcję chroniącą zamówienie przed przewróceniem się czy rozlaniem. Dostawy z wykorzystaniem półautonomicznego robota są zeroemisyjne.

