Żabka stawia na gaming. Nowa funkcja w aplikacji sieci

Marta Kowalska
2025-08-08

Żabka wprowadza do swojej aplikacji Żappka nową funkcję, która łączy zakupy z rozrywką. Użytkownicy będą mogli grać, zdobywać punkty i wymieniać je na zniżki w sklepach. To kolejny krok sieci w stronę gamingu, po wcześniejszym wprowadzeniu kodów i subskrypcji do popularnych platform.

Żabka rozwija aplikację – gry, punkty i rankingi

Sieć Żabka, której aplikacja Żappka ma już 10,7 mln użytkowników, testuje rozwiązanie pozwalające na rozgrywkę bezpośrednio w aplikacji mobilnej. Nowa funkcja oparta będzie na cotygodniowych rankingach, w których gracze będą rywalizować o jak najlepsze wyniki. Tabele wyników resetowane będą co tydzień, co da szansę na nowy start i poprawę rezultatów.

Za aktywność przewidziane są nagrody, które będzie można wykorzystać podczas codziennych zakupów – m.in. w formie zniżek. Choć szczegóły dotyczące premiery i pełnej listy nagród pozostają na razie tajemnicą, już teraz funkcja wzbudza duże zainteresowanie.

Gry i kody do konsol już dostępne

Nie jest to pierwszy krok Żabki w stronę cyfrowej rozrywki. W aplikacji Żappka od pewnego czasu można kupować gry, doładowania i subskrypcje do takich platform jak PlayStation, Xbox, Nintendo, Google Play czy PC.

Proces zakupu jest prosty – wystarczy wejść w zakładkę Usługi, wybrać opcję Gaming w Żabce, wskazać produkt i okazać kod kasjerowi. Po dokonaniu płatności – możliwej również gotówką – użytkownik otrzymuje na paragonie unikalny kod aktywujący cyfrową zawartość.

Własny serwer na Discordzie

Sieć rozwija też inne formy kontaktu z graczami. Od 2022 roku działa oficjalny serwer Żabki na platformie Discord, który przyciągnął już ponad 16 tys. członków. Użytkownicy mogą tam brać udział w aktywnościach, zdobywać dodatkowe żappsy i wymieniać się doświadczeniami.

Powrót do kultowej żaby?

Nowa funkcja w Żappce budzi u części internautów wspomnienia dawnej wirtualnej maskotki – Żabu. Postać ta reagowała na zakupy, dawała się personalizować i rozwijać, a za interakcje przyznawała nagrody. Choć dziś już jej nie ma, wielu użytkowników wspomina ją z sentymentem. Wprowadzenie gier może być dla nich powrotem do tej formy zabawy – w nowoczesnym wydaniu i z większym potencjałem.

Żappka – od oszczędzania do rozrywki

Dzięki nowej funkcji aplikacja Żappka może stać się czymś więcej niż tylko narzędziem do zbierania punktów i realizowania promocji. Jeśli rozwiązanie się przyjmie, dla wielu użytkowników będzie to codzienne źródło rozrywki, które jednocześnie pozwoli obniżyć rachunki przy kasie.

