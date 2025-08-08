Ministerstwo Finansów unowocześnia aplikację e-Paragony, która zyskała już prawie 73 tysiące użytkowników.

Nowa wersja pozwoli na cyfrowe gromadzenie paragonów i zaoferuje dodatkowe, wygodne funkcje.

Sprzedawcy potrzebują specjalnych kas fiskalnych, aby wystawiać e-paragony.

Jakie nowe możliwości pojawią się w zaktualizowanej aplikacji i dlaczego warto z niej korzystać?

Nowa odsłona e-paragonów

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że wkrótce udostępni zmodernizowaną wersję aplikacji e-Paragony, umożliwiającej gromadzenie elektronicznych dowodów zakupu. Jak poinformował Marcin Łoboda, wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej, program cieszy się rosnącą popularnością – pobrało go już prawie 73 tys. użytkowników.

Ułatwienia dla konsumentów

Według Łobody aplikacja pozwala powiązać anonimowego klienta z paragonem w formie cyfrowej dzięki unikalnemu identyfikatorowi. System umożliwia odbieranie i przechowywanie paragonów bez konieczności posiadania ich w formie papierowej. Nowa wersja ma zaoferować dodatkowe funkcjonalności, które zwiększą wygodę korzystania z narzędzia.

Jak sprzedawcy mogą wystawiać e-paragony

Aby przedsiębiorca mógł wystawiać e-paragony, musi posiadać kasę fiskalną z odpowiednią funkcją. Lista kompatybilnych urządzeń jest dostępna na stronie podatki.gov.pl. Rozwiązanie to jest dostępne zarówno dla niewielkich, lokalnych punktów handlowych, jak i dużych sieci. Choć brak dokładnych danych o liczbie firm wyposażonych w takie kasy, ich liczba systematycznie rośnie.

Coraz większe zainteresowanie

Ministerstwo Finansów przewiduje, że popularność e-paragonów będzie nadal wzrastać, ponieważ coraz więcej klientów oczekuje nowoczesnych rozwiązań ograniczających potrzebę używania papierowych dokumentów. Aktualizacja aplikacji ma być kolejnym krokiem w stronę cyfryzacji usług publicznych i ułatwienia codziennych zakupów.

PTNW IMPACT 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.