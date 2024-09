Rewolucja w systemie emerytalnym. Niektórzy będą pracować krócej

- Prace nad projektami w sejmowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej nie ruszyły – powiedział Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” (…) Przypomniał, że pierwsze czytanie obywatelskiego projektu dotyczącego emerytur stażowych odbyło się na początku tego roku – podaje serwis solidarnosc.org.pl.

Najważniejsze założenie obywatelskiego projektu to ustanowienie emerytury przysługującej osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Aby zwiększyć swoją emeryturę, ubezpieczony legitymujący się dobrym stanem zdrowia mógłby kontynuować pracę zarobkową również po osiągnięciu wymaganego stażu ubezpieczeniowego.

Do nas, jako do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie zwrócono się o przygotowanie stanowiska rządu w sprawie tych projektów (…) Nie potwierdzam, czy są mrożone. Mówię, że to projekty o charakterze poselskim i o charakterze obywatelskim, a więc gospodarzem procesu legislacyjnego tych projektów na tym etapie jest Marszałek Sejmu