Od 1 lipca 2024 zakrętki przymocowane do butelek

Czasy charytatywnych zbiórek plastikowych zakrętek wkrótce odejdą do przeszłości. Zakrętki plastikowych butelek będą musiały być przymocowane do butelki. Dla niektórych konsumentów ta zmiana jest irytująca ale klamka już zapadła.

Od strony ekologicznej ma być opłacalne – tylko ułamek plastikowych zakrętek trafiał do recyklingu. Pozostała cześć była marnowana w pojemnikach na odpady zmieszane lub na ulicach albo plażach.

Zakaz na plastikowe sztućce i kubki. Dodatkowe opłaty

Od 1 lipca 2024 zacznie obowiązywać zakaz sprzedaży plastikowych kubków, talerzy słomek i sztućców.

Opakowania plastikowe na żywność nie znikną całkowicie, jednak sprzedawcy będą musieli pobierać za nie opłaty oraz oferować konsumentom ekologiczną alternatywę pojemnika. Takie wymogi spełni zamiennik wykonany z naturalnych materiałów i ulegający naturalnemu rozkładowi.

UE na wojnie z plastikiem

- UE wprowadziła całkowity zakaz używania jednorazowych produktów, dla których są już dostępne alternatywy w postaci innych materiałów: patyczki kosmetyczne, sztućce, talerze, słomki, mieszadełka do napojów i patyczki do balonów. Posłowie do PE dodali również do listy oksydegradowalne produkty plastikowe i pojemniki na żywność typu fast food wykonane z polistyrenu (…) Tworzywa sztuczne to jeden z siedmiu kluczowych obszarów uznanych przez Komisję Europejską za kluczowe dla dojścia do gospodarki o obiegu zamkniętym w UE do 2050 r. – czytamy na stronach Parlamentu Europejskiego.

Unijna rewolucja przeciwko plastikowi może się wydawać uciążliwa jednak wiele wskazuje, że wyboru nie ma. Tworzywa sztuczne powodują degradację morskich akwenów. Są zjadane przez organizmy morskie, a następnie przedostają się do kolejnych ogniw łańcucha pokarmowego.

