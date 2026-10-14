Robert Feluś powołany na stanowisko prezesa zarządu Polska Press.

W składzie zarządu znaleźli się również Elżbieta Żuraw i Mirosław Mazurowski.

Nowy prezes zapowiada rozwój produktów cyfrowych i wzmocnienie mediów regionalnych.

Robert Feluś to doświadczony menedżer, w przeszłości m.in. redaktor naczelny "Faktu" i "Wprost".

Nowy prezes Polska Press i zmiany w zarządzie

W środę grupa Polska Press ogłosiła ważną zmianę na szczycie firmy. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, Robert Feluś został nowym prezesem zarządu Polska Press. To kluczowa decyzja dla medialnego ramienia koncernu Orlen, do którego wydawnictwo należy od 2021 roku.

Zmiany objęły cały zarząd spółki. Nowy zarząd Polska Press, oprócz prezesa Roberta Felusia, tworzą także Elżbieta Żuraw oraz Mirosław Mazurowski. Warto dodać, że Elżbieta Żuraw od sierpnia 2026 roku pełniła tymczasowo obowiązki prezesa, więc zna bieżącą sytuację w firmie.

Jakie plany ma nowy prezes Polska Press?

Nowy prezes staje przed konkretnymi wyzwaniami. Jak informuje sama spółka, jego głównym zadaniem będzie dalsza transformacja organizacji i rozwój nowych produktów. Głównym zadaniem, jakie postawiono przed nowym prezesem Robertem Felusiem, jest dalszy rozwój grupy i wzmocnienie jej pozycji na rynku mediów regionalnych oraz cyfrowych.

Sam Robert Feluś w pierwszym komentarzu po objęciu stanowiska podkreślił, na czym zamierza się skupić. Jego słowa wskazują, że kluczowe będą dla niego media lokalne i internet.

Polska Press dysponuje unikalnymi markami medialnymi i kompetentnymi zespołami działającymi w całym kraju. Moim celem jest dalsze wzmacnianie pozycji spółki poprzez rozwój produktów cyfrowych, wykorzystanie potencjału mediów regionalnych oraz budowę trwałej wartości dla odbiorców, partnerów biznesowych i pracowników – powiedział nowy prezes Robert Feluś, cytowany w komunikacie.

Kim jest Robert Feluś?

Nowy szef Polska Press to postać doskonale znana w polskim świecie mediów. Doświadczenie, które ma Robert Feluś obejmuje ponad 30 lat pracy w największych redakcjach w kraju. To nie tylko menedżer, ale też aktywny redaktor i komentator, a także wykładowca na Uniwersytecie SWPS. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Swoją karierę zaczynał w Krakowie, pracując dla „Dziennika Polskiego”, „Echa Krakowa” i lokalnego oddziału „Super Expressu”. Prawdziwym przełomem było jednak jego dołączenie w 2003 roku do zespołu tworzącego od podstaw dziennik „Fakt”. Tam przez lata pełnił kluczowe funkcje – od szefa działów newsowych, przez zastępcę redaktora naczelnego, aż po stanowisko redaktora naczelnego, które piastował w latach 2014-2018.

Jego zawodowe CV obejmuje również stanowiska zastępcy redaktora naczelnego Wirtualnej Polski, a także redaktora naczelnego serwisu Sportowe Fakty WP oraz tygodnika i portalu „Wprost”. Z samą grupą Polska Press jest związany od 2025 roku, gdzie do tej pory realizował projekty redakcyjne i wideo.

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