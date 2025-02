Orlen nie jest już na "norweskiej liście wstydu". Chodzi o zakup Polska Press

Orlen wykreślony z "listy wstydu" norweskiego banku

PKN Orlen trafił na listę obserwacyjną Norges Bank Investment Management po tym jak zakupił spółkę medialną Polska Press w 2021 roku. Działania spółki zostały ocenione przez norweski bank jako skutkujące ryzykiem "naruszenia praw człowieka". Obserwacja miała potrwać jeszcze rok, ale jak podaje PKN Orlen, udało się zdjąć koncern z listy rok wcześniej niż przewidywany czas obserwacji, co miało być zasługą aktualnego zarządu.

Spółka podaje, że od początku sprawowania funkcji prezes Ireneusz Fąfara negatywnie oceniał zakup Polska Press. Zapowiedział także podjęcie działań koncernu o wykreślenie z listy norweskiego banku, co też finalnie się stało.

- Decyzja Norges Bank bardzo nas cieszy. ORLEN odzyskuje zaufanie inwestorów, co od pierwszego dnia pracy jest jednym z moich celów. To także potwierdzenie, że podejmowane przez obecny Zarząd decyzje przywracają ład korporacyjny i kierują spółkę na właściwe tory. ORLEN nigdy nie powinien był znaleźć się na tej wstydliwej liście zaledwie kilkunastu firm, którym zarzucano naruszanie praw człowieka. A doprowadziły do tego politycznie motywowane decyzje poprzedników. Na szczęście to już przeszłość. Norges Bank jasno wskazał, że nasze mechanizmy ochrony wolności prasy spełniają najwyższe międzynarodowe standardy. Teraz skupiamy się na przyszłości i tym, co jest podstawą naszego biznesu zapisaną w naszej ambitnej strategii: Energia jutra zaczyna się dziś - przekazał Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN.

Jakie działania naprawcze podjął PKN Orlen?

Jak podaje PKN Orlen, podjęto "szereg działań i decyzji korporacyjnych związanych z zastrzeżeniami Norges Bank". Wśród nich było zorganizowanie w 2024 roku po raz pierwszy w historii Grupy Polska Press publicznych postępowań na redaktorów naczelnych poszczególnych tytułów regionalnych należących do wydawnictwa. Koncern informuje, że proces rekrutacji był transparentny, a media były informowane o każdym etapie postępowań, liczbie kandydatów i powodach podjętych decyzji.

Ponadto Orlen miał wprowadził w Polska Press "olitykę Ochrony Praw Człowieka w Grupie Kapitałowej ORLEN", która pozwala dziennikarzom i pracownikom wydawnictwa zgłaszać ew. nadużycia. Zaostrzono i uszczegółowiono także wewnętrzne procedury i przepisy wykluczające jakiekolwiek angażowanie się spółek z Grupy w inicjatywy i projekty o charakterze politycznym, w tym ich finansowanie.

- W efekcie podjętych działań ORLEN uzyskał w grudniu ub.r. pozytywną opinię Rady ds. Etyki działającej przy Norges Bank, co było podstawą do ostatecznej decyzji z 6 lutego br. o wykreśleniu koncernu z listy obserwacyjnej. Norges Bank Investment Management zarządza największym państwowym funduszem inwestycyjnym na świecie, a jego rekomendacje podejmowane na podstawie restrykcyjnych zasad i kryteriów, mogą stanowić wskazówkę dla inwestorów co do oceny danego podmiotu - pisze Orlen.

