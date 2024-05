Hubert Biskupski, z-ca red. nacz Super Expressu: Polskie instytucje rządowe celem groźnego ataku grupy APT28 wiązanej ze służbami wywiadu rosyjskiego. Pan mówi, że jesteśmy w zimnej cyberwojnie. Czy ona rzeczywiście jest zimną, czy to jest już normalna, regularna wojna?

Krzysztof Gawkowski: Jesteśmy w miejscu, w którym Polska umie się obronić, umie powiedzieć basta wszystkim, którzy chcieliby ją atakować. Czujność tą jednak trzeba umieć zachowywać a stopień gotowości podnosić. Mówimy o zimnej wojnie, a nie gorącej, bo jeszcze zabezpieczenia nie są przełamywane, a my potrafimy na nie odpowiedzieć. Cybernetyczny wyścig zbrojeń trwa i będzie trwał. Nowe technologie, umiejętności i wszystko to, co jest związane z zaangażowaniem w infrastrukturę sieciową, należy nieustająco monitorować i zmieniać do tego przepisy. Właśnie dlatego pracujemy nad Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa i jego nowelizacją. Trzeba też mieć świadomość, że zagrożenie z Rosji i Białorusi, będzie przychodziło na wielu polach, bo dziś intencją rosyjskiej władzy jest systemowa destabilizacja i dezinformacja w Polsce.

Twierdzi Pan, że jesteśmy przygotowani na te zagrożenia. Czy rzeczywiście instytucje rządowe są na to gotowe i czy obywatele są gotowi i świadomi tych zagrożeń?W budowaniu odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne trzeba mieć świadomość i umiejętności, a to, że coś może się wydarzyć jest prawie pewne. Nie jesteśmy w stanie dziś odpowiedzieć, czy wszystko jest zabezpieczone. Trzeba byłoby wiedzieć wszystko i na każdym poziomie o wszystkich instytucjach infrastruktury krytycznej na poziomie zarówno państwowym, jak i samorządowym. Trzeba byłoby mieć tą świadomość i nawet ludzkie błędy (także te będące wynikiem działań socjotechnicznych przestępców) mogą stać się powodem incydentu. My musimy ten system rozbudowywać. Pytał Pan czy taka świadomość wśród obywateli istnieje? Właśnie po to udzielam wywiadów, mówię, że w 2022 roku było 40 tysięcy incydentów, w 2023 – 80 tysięcy, a w pierwszym kwartale 2024 roku już statystyki są wyższe niż w poprzednich latach. Albo z cyberataków będziemy zdawać sobie sprawę, albo problemy nas zaskoczą. Nie chciałby, żeby nas zaskoczyły, dlatego szybko pracujemy w ministerstwie nad nowymi przepisami i rozwiązaniami, które mają nas zabezpieczyć przed działaniami ze strony Rosji, Białorusi i innych państw. Dlatego dwa dni temu byłem na Ukrainie, spotkałem się z premierem Fedorowem, by rozmawiać o współpracy i memorandum. Wiemy bowiem, że partnerzy ukraińscy są jeszcze mocniej i jeszcze bardziej atakowani na polach cybernetycznych.

Wspomniał Pan o Ukrainie. Nie jest tajemnicą, że ten pełnoskalowy atak z lutego 2022 roku został poprzedzony atakiem cybernetycznym. W ostatnich kilkunastu dniach mamy do czynienia z intensyfikacją działań rosyjskich, czy białoruskich. Czy wiemy dokładnie czyich?Wiemy dokładnie skąd pochodzą ataki. I w najbliższych miesiącach, do eurowyborów zarówno Polska, jak i inne państwa będą coraz bardziej narażone na cyberataki. Rosja nie zamierza zwalniać tempa. Zamierza wręcz przyspieszać.

Czy to oznacza, że Rosja przygotowuje się do wojny przeciwko Polsce?

Raczej chce zdestabilizować sytuację wewnętrzną w Unii Europejskiej. Doprowadzić do tego, żeby podczas wyborów do europarlamentu wygrywały siły, które chciałyby UE rozbijać od środka. Którym by zależało na tym, żeby można było Unię pozbawić takich zębów, które dziś wspierają np. Ukrainę.

