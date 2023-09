i Autor: Artur Hojny

Kongres Gospodarczy

Ruszają debaty eksperckie POLAND GO! Sprawdź, gdzie obejrzeć transmisję

Już dziś we wtorek (19.09) rusza Kongres Gospodarczy POLAND GO! To cykl debat eksperckich, podczas których zaproszeni: ekonomiści, bankierzy oraz przedstawiciele biznesu oraz organizacji pozarządowych omawiają bieżące i najistotniejsze, z punktu widzenia przedsiębiorców i gospodarki, zagadnienia. Wydarzenie poprzedza galę Złotego Lauru "Super Biznesu". O czym porozmawiają eksperci?