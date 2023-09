Eurostat: Polska ściągnęła w 2022 roku więcej imigrantów niż Niemcy i Francja

Polska unijnym liderem w wydawaniu zezwoleń na pracę

Otóż ze statystyk unijnych wynika, że Niemcy i Francja niezbyt hojnie przyznawała wizy. Niemcy przyznały 81 tys. takich pozwoleń, czyli ponad pięciokrotnie mniej niż nasz kraj. Trzeci Włosi wpuścili 67 tys. imigrantów, a Francuzi 55 tys., czyli ponad ośmiokrotnie więcej niż Francja.

Mundry powołując się na dane resortu spraw zagranicznych, wylicza, że do czerwca tego roku wydała 297 tys. wiz wjazdowych (w tym 209 dla obywateli Ukrainy i Białorusi). W całym 2022 r. Polska przyznała 611 tys. wiz, w tym 440 tys. dla Ukraińców i Białorusinów, a ponad 170 tys. trafiło do cudzoziemców z innych krajów. Dominują nacje z takich krajów jak: Pakistan, Turcja, Bangladesz, Turkmenistan, Uzbekistan, Nigeria, czy Egipt.

Tymczasem w Polsce trwa afera wizowa. Jak się okazuje w samym MSZ, powstał nielegalny kanał przerzutu imigrantów z Azji i Afryki przez Europę do Stanów Zjednoczonych. Za pozwolenia na pracę w Polsce pośrednicy mieli inkasować równowartość ok. 10-12 tys. zł., a przerzut do Ameryki miał kosztować od 25 do 40 tys. dolarów. Firmy pośredniczące miały przyjmować wnioski o wizę i przekazywać je prosto do polskiego MSZ, bez udziału konsulów.

MSZ:Liczba wydanych wiz do Polski:I poł 2023: 297 tys (w tym 209 dla obywatelu Ukrainy i Białorusi)II poł 2022: 306 tys (210 tys)I poł 2022: 305 tys (230 tys)II poł 2021: 518 tys (444 tys)I poł 2021: 524 tys (482 tys)Co daje 375 tys wiz dla osób spoza Ukrainy i Białorusi pic.twitter.com/Uw84301OJc— Rafał Mundry (@RafalMundry) September 16, 2023

