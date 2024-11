Ruszyła wielka loteria w Lidlu! Nagrody co minutę!

Wielka loteria w Lidlu już wystartowała

Od poniedziałku, 18 listopada, do niedzieli, 22 grudnia, we wszystkich sklepach sieci trwa „Loteria Prezentowa”, znana również jako „Lidloteria”! To już trzeci rok z rzędu, kiedy Lidl postanowił wprowadzić dodatkową dawkę świątecznej radości, organizując loterię dla klientów, w której każdy ma szansę na wygraną. Jakie nagrody w loterii Lidla można wygrać w 2024 roku?

Podczas tegorocznej edycji, co minutę będzie można wygrać elektroniczną kartę na zakupy w sklepach Lidl Polska o wartości 20, 50 lub 100 zł! Dodatkowo zarejestrowane paragony codziennie będą brały udział w losowaniu nagrody rzeczowej. Do wygrania są laptopy MacBook Air 15, termoroboty MC Smart, konsole do gier PlayStation 5 Slim lub projektory Samsung The Freestyle Gen. 2 z powerbankiem.

Jak wziąć udział w Lidloterii?

Zasady są proste! Wystarczy zrobić zakupy w sklepie stacjonarnym Lidl Polska lub online za min. 99 zł w terminie od 18 listopada do 22 grudnia, pamiętając, że do wartości promocyjnych zakupów nie mogą wliczać się produkty wyłączone wskazane w regulaminie. Następnie należy zachować oryginał dowodu zakupu i zarejestrować go na stronie: www.lidloteria.pl.

Karty podarunkowe na zakupy w Lidlu można wygrać co minutę każdego dnia trwania loterii, między 6:00:00 a 21:59:59, natomiast dodatkowe losowanie nagrody rzeczowej będzie odbywać się codziennie zgodnie z regulaminem.

Jak zarejestrować paragon?

Aby zarejestrować paragon z Lidla należy wejść na stronę internetową Lidloteria. Następnie zjechać na niej do modułu "Weź udział". Tam widoczne są pola, które należy wypełnić, aby zarejestrować swój paragon i wziąć udział w loterii Lidla. Wymagane jest podanie następujących danych:

*numer telefonu * email * numer dowodu zakupu * wartość zakupu promocyjnego * data zakupu.