Rynek samochodów używanych. Czym kierują się nabywcy?

Samochody używane - koszty eksploatacji są kluczowe dla 49 proc.

Zgodnie z wynikami badania zrealizowanego na zlecenie Grupy Cichy-Zasada aż 56 proc. ankietowanych wskazuje cenę jako główny czynnik decydujący o wyborze samochodu. Prawie połowa respondentów dużą uwagę przykłada również do tego, z czym będzie musiała się mierzyć w trakcie użytkowania pojazdu - koszty eksploatacji są kluczowe dla 49 proc. z nas, a na kwestię niskiej awaryjności zwróciło uwagę 45 proc. ankietowych. Wśród pozostałych istotnych czynników uwzględnianych przy wyborze auta znalazły się: bezpieczeństwo użytkowania (29 proc.), które jest istotne zwłaszcza dla kobiet, a także komfort jazdy i marka samochodu (ex aequo 22 proc.) oraz wyposażenie i zastosowane technologie (17 proc. wskazań).

Kto realnie doradza przy kupnie używanego samochodu?

Przy wyborze auta niemal połowa zapytanych Polaków polega na opinii i doświadczeniach bliskich - rodziny i znajomych. Drugim, najbardziej pomocnym źródłem informacji, okazały się osobiste wizyty u dealerów samochodowych - wskazało na nie niemal 40 proc. ankietowanych.

– Fakt, że Polacy postrzegają salony dealerskie jako wiarygodne źródło informacji przy wyborze samochodu to dowód na to, że indywidualne podejście do klienta i ekspercka wiedza budują zaufanie. To w salonie klient ma szansę nie tylko dotknąć, zobaczyć i przetestować różne marki i modele samochodów, ale przede wszystkim skorzystać z kompleksowego wsparcia – podkreśla Mateusz Bąbelczyk, dyrektor ds. sprzedaży online w Grupie Cichy-Zasada.

Innym źródłem wskazówek przy zakupie auta są recenzje konkretnych modeli zamieszczane w internecie, na co wskazało 37 proc. respondentów. Niemal co trzeci z badanych stawia natomiast na możliwość przetestowania pojazdu podczas jazdy próbnej.