Rząd Donalda Tuska obecny w Sopocie. Rusza kluczowy szczyt gospodarczy

Paweł Nienałtowski
Paweł Nienałtowski
PAP
PAP
2026-10-14 9:55

W Sopocie startuje 15. Europejskie Forum Nowych Idei 2026. Premier Donald Tusk, ministrowie jego rządu i liderzy biznesu będą dyskutować o kluczowych wyzwaniach, w tym o bezpieczeństwie Europy. Na stole znajdą się tematy finansowania obronności i przyszłości Polski w niestabilnym świecie.

Premier Donald Tusk siedzi na czele stołu podczas obrad rządu. O szczegółach szczytu w Sopocie przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Leszek Szymański/ PAP
  • Start 15. edycji Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.
  • Udział premiera Donalda Tuska i kluczowych ministrów jego rządu.
  • Główne tematy: bezpieczeństwo, obronność, gospodarka i miejsce Europy w świecie.
  • Dyskusje o finansowaniu armii, relacjach z USA i Chinami oraz przyszłości polskiego przemysłu.

Najważniejsi politycy i biznes w Sopocie. O czym będą rozmawiać?

W środowe popołudnie w Sopocie startuje jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w tej części kontynentu. Mowa o 15. edycji Europejskiego Forum Nowych Idei, które co roku przyciąga czołowych przedstawicieli polityki, biznesu i nauki. W tym roku lista gości jest wyjątkowo długa, a na jej czele stoi niemal cały rząd Donalda Tuska. Swój udział zapowiedział sam premier Donald Tusk, a także wicepremierzy: Władysław Kosiniak-Kamysz i Krzysztof Gawkowski oraz ministrowie kluczowych resortów, w tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek czy minister klimatu Paulina Hennig-Kloska.

Organizatorzy podkreślają, że tegoroczne forum to nie tylko diagnoza problemów, ale przede wszystkim szukanie konkretnych rozwiązań. Dyskusje podzielono na cztery główne ścieżki: Nasz Nowy Świat, Nasza Nowa Europa, Nasza Nowa Polska i Nasz Nowy Człowiek. Wydarzenie, które potrwa do piątku, skupi się na najważniejszych wyzwaniach, takich jak bezpieczeństwo Europy, transformacja gospodarcza i przyszłość Polski w nowym, globalnym układzie sił. To właśnie te tematy zdominują rozmowy w kuluarach i podczas oficjalnych paneli.

Bezpieczeństwo Europy na pierwszym planie. Jak sfinansować obronność?

Choć program forum jest bardzo szeroki, to jeden temat wybija się na pierwszy plan i przewija w niemal każdej dyskusji: bezpieczeństwo. To słowo będzie odmieniane przez wszystkie przypadki. Uczestnicy forum w czwartek podejmą próbę odpowiedzi na pytanie, jak finansować europejską obronność, szczególnie w kontekście zaangażowania w ten proces kapitału prywatnego.

Dyskusję o strategicznej autonomii kontynentu ma z kolei zainicjować wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wprowadzi on do debaty kluczowe pytanie o „Bezpieczeństwo Made in Europe”, czyli o to, czy jesteśmy gotowi na samowystarczalność w dziedzinie obronności. To nie wszystko. Osobne panele poświęcono także nowym wymiarom zagrożeń oraz roli, jaką zwykli obywatele i odporność cywilna odgrywają w nowoczesnym modelu bezpieczeństwa państwa. Całość uzupełnią rozmowy o strategii Europy w relacjach z USA, Chinami i Rosją, w których weźmie udział między innymi wiceszef MSZ Marcin Bosacki.

Nowa Polska w nowym świecie. Co z gospodarką i podatkami?

Silna pozycja w Europie zaczyna się od silnego państwa w domu. Dlatego równolegle do debat o globalnej polityce, w Sopocie toczyć się będą równie gorące dyskusje o sprawach krajowych. Wszystko w ramach ścieżki tematycznej "Nasza Nowa Polska". Tu na stół trafią pytania fundamentalne dla każdego obywatela i przedsiębiorcy. Jak utrzymać szybkie tempo wzrostu gospodarczego? Jaką strategię przyjąć dla polskiego przemysłu, by był konkurencyjny? I wreszcie – jak powinny wyglądać podatki w czasach, gdy firmy mogą z łatwością przenosić się między krajami?

To właśnie te tematy zdominują rozmowy o krajowej gospodarce. To, jak poradzimy sobie z tymi wyzwaniami – od podatków po przemysł – zadecyduje o przyszłości Polski i poziomie życia jej mieszkańców. Innym punktem będzie także debata o stanie wymiaru sprawiedliwości, w której głos zabierze minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Forum nie zapomina też o człowieku, poświęcając osobną ścieżkę tematyczną zdrowiu, edukacji i kondycji psychicznej młodych Polaków.

Wydarzenie zakończy się w piątek po południu. Całość trzydniowych debat, spotkań i paneli podsumuje wystąpienie premiera Donalda Tuska, które zaplanowano po godzinie 17:00.

Rozjazd | ZARZĄDZANIE STRACHEM, “ZAMACH” NA TUSKA, KLĘSKA W KRAKOWIE, KOŁODZIEJCZAK NA AUCIE

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