Potrzebny nowy model promocji Polski

Zdaniem uczestników wydarzenia Polska potrzebuje nowej reklamy. Dziś różne instytucje promują kraj osobno, przez co działania są chaotyczne i mniej skuteczne. Dlatego eksperci proponują powołanie specjalnej osoby w rządzie, która zajmie się tylko jednym: budowaniem wizerunku Polski na świecie.

Pomysł przedstawiła m.in. Henryka Bochniarz, przewodnicząca rady programowej konferencji i założycielka Konfederacji Lewiatan. Zapowiedziała, że przygotowane rekomendacje trafią do premiera Donalda Tuska.

Nowe stanowisko: specjalista ds. promocji Polski

W podobnym tonie wypowiadali się także uczestnicy spotkania. Uważają oni, że potrzebny jest pełnomocnik rządu ds. promocji Polski. Taka osoba miałaby pilnować, aby wszystkie instytucje mówiły jednym głosem o naszym kraju i realizowały wspólną strategię.

Pełnomocnik musi również odpowiadać za koordynację sytuacji kryzysowych. Jednym z jego zadań będzie reagowanie na zdarzenia mogące negatywnie wpływać na wizerunek kraju.

Lepsze kampanie wizerunkowe w kraju i za granicą

Eksperci chcą też, aby państwo lepiej planowało wydatki na kampanie reklamowe i promocyjne. Plan zakłada stworzenie tzw. „księgi marki i narracji”, czyli dokumentu określającego, jak Polska powinna być przedstawiana w kraju i za granicą.

Ważne byłoby także skupienie działań na maksymalnie 15 najważniejszych rynkach zagranicznych.

Magiczne dwa słowa, które opisują Polskę

Na zakończenie konferencji uczestnicy wybrali dwa słowa, które najlepiej opisują Polskę. Wygrało hasło „creative tensions”, czyli twórcze napięcia – mieszanka energii, pomysłowości i ambicji.

Jeżeli rząd zdecyduje się na taki krok, Polska może być promowana za granicą w sposób spójny i dużo skuteczniejszy niż to ma miejsce obecnie.

PTNW - Renata Kaznowska

