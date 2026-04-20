Ogólnopolski paraliż płatności

W poniedziałkowy poranek wielu Polaków spotkała niemiła niespodzianka. W całej Polsce pojawiły się masowe problemy z realizacją transakcji bezgotówkowych kartami Visa i Mastercard oraz za pomocą systemu BLIK. Jak wynika z danych, pierwsze sygnały o utrudnieniach zaczęły napływać do serwisu Downdetector już przed godziną 7 rano. Użytkownicy informowali, że terminale płatnicze odrzucały transakcje lub zawieszały się w trakcie ich realizacji, co w praktyce uniemożliwiało zapłacenie za zakupy inaczej niż gotówką. Problem miał charakter ogólnokrajowy i dotyczył klientów różnych banków.

Co było przyczyną problemów z płatnościami?

Szybko okazało się, że kłopot nie leżał po stronie poszczególnych banków czy bezpośrednio u operatorów takich jak Visa, Mastercard czy BLIK. Za utrudnienia odpowiedzialna była awaria po stronie jednego z największych operatorów terminali płatniczych w Polsce – firmy Polcard. Spółka w oficjalnym komunikacie potwierdziła „czasowe utrudnienia związane z funkcjonowaniem części terminali”. Skala awarii była odczuwalna dla milionów Polaków, ponieważ Polcard obsługuje terminale w wielu popularnych sieciach handlowych, takich jak Żabka. Zakłócenia nie ograniczały się jedynie do sklepów stacjonarnych; pojawiały się również doniesienia o problemach z płatnościami w internecie, na przykład na portalach aukcyjnych.

Czy awaria została już naprawiona?

Firma Polcard rano w swoim oświadczeniu zapewniła, że intensywnie pracuje nad usunięciem awarii i przywróceniem pełnej sprawności systemu. Z informacji przekazanych przez operatora wynikało, że podjęto natychmiastowe działania w celu rozwiązania problemu. Jak wskazuje Bankier, około 10:40 biuro prasowe Polcardu poinformowało także o rozwiązaniu problemu technicznego. Operatorzy przywrócili pełną funkcjonalność systemów, a transakcje bezgotówkowe powinny znów przebiegać bez zakłóceń.

Cała sytuacja pokazuje jednak, jak bardzo nasze codzienne funkcjonowanie jest uzależnione od sprawnie działającej technologii. To także ważna lekcja i przypomnienie, że na wypadek podobnych, nieprzewidzianych awarii warto mieć przy sobie alternatywną formę płatności, na przykład niewielką ilość gotówki.

