Rząd Tuska najliczniejszy. Ekipa Morawieckiego kosztowała nas najwięcej

Ile kosztuje nas nowy rząd Tuska?

Porównując to do poprzednich rządów, liczba członków gabinetu Donalda Tuska byłaby większa niż w przypadku rządów Hanny Suchockiej w 1992 r. (25 członków) czy Tadeusza Mazowieckiego w 1989 r. oraz Beaty Szydło w 2015 r. (po 24 członków). Business Insider Polska postanowił także przeanalizować, ile miesięcznie będą kosztować wypłaty dla premiera i ministrów. Obejmuje to jedynie premiera, wicepremierów oraz ministrów, ponieważ liczba wiceministrów w poszczególnych resortach czy Kancelarii Premiera jest jeszcze nieznana.

Portal odwołuje się do danych z lipca 2021 r., kiedy to prezydent Andrzej Duda zdecydował o podwyżce wynagrodzeń dla rządzących. Nowe przepisy uzależniają wysokość pensji od kwoty bazowej wynoszącej 1789,42 zł. Przyjęte mnożniki dla premiera wynoszą 8,68 i 2,8, co daje ponad 20,5 tys. zł brutto miesięcznie. Wicepremierowie mogą liczyć na ok. 18,3 tys. zł, a ministrowie na ok. 17,8 tys. zł miesięcznie.

Przy założeniu, że liczba wiceministrów jest nieznana, szacuje się, że cały gabinet Donalda Tuska może generować koszty rzędu blisko pół miliona złotych miesięcznie. W przypadku premiera, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Krzysztofa Gawkowskiego, inkasować będą około 37 tys. zł miesięcznie, a pozostali 23 ministrowie - niespełna 18 tys. zł. Po zsumowaniu uzyskuje się kwotę ok. 467 tys. zł miesięcznie.

Artykuł podkreśla także, że liczba członków rządu lidera PO jest największa w chwili powołania, a jej ewentualne zmiany mogą nastąpić w wyniku przyszłych rekonstrukcji. Przykładem jest rząd Morawieckiego, który początkowo liczył 22 osoby, a z czasem zwiększył się do 26, generując wyższe koszty wynagrodzeń dla polityków.

