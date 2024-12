Wypłacą do 8 000 zł dla seniorów w Polsce. Wniosek już w Senacie

W obwieszczeniu podano, że 202,20 zł za 1000 l będzie wynosiła stawka dla benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, 436,07 zł za 1000 l wyniesie stawka dla olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, a 246,87 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów, czyli dla CNG i LPG.

W tym roku stawka opłaty dla benzyn silnikowych i ich mieszanek z biokomponentami wynosi 195,74 zł za 1000 l., dla olejów napędowych i ich mieszanek z biokomponentami opłata wynosi 422,13 zł za 1000 l., a dla gazu LPG i CNG stawka opłaty wynosi 238,98 zł za 1000 kg.

Zgodnie z ustawą, 76,9 proc. przychodów z opłaty paliwowej trafia do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), 19,45 proc. do Funduszu Kolejowego, a 3,65 proc. - do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

W planie finansowym KFD na przyszły rok zaplanowano, że 7,6 mld zł będą stanowiły wpływy z tytułu opłaty paliwowej. Z kolei w planie finansowym Funduszu Kolejowego na rok przyszły założono, że zasilenia z tytułu opłaty paliwowej wyniesie nieco ponad 1,9 mld zł.