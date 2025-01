Rząd Tuska rozdaje pieniądze na sprzęt! Tylko miesiąc na złożenie wniosku

Projekt: więcej uprawnionych do laptopa dla nauczyciela

Do uzgodnień trafił projekt nowelizacji rozporządzenia ministra cyfryzacji w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych.

Poszerza on grupę uprawnionych do otrzymania jednorazowego bonu na zakup laptopa o nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uczących w klasach I-III szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. O takie rozwiązanie, jak przypomniał resort, zabiegało środowisko nauczycielskie. W uzasadnieniu do rozporządzenia MC wskazuje, że w przypadku szkół ponadpodstawowych wzięło pod uwagę: czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, trzyletnią branżową szkołę I stopnia, trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, ogólnokształcącą szkołę muzyczną II stopnia, liceum sztuk plastycznych, ogólnokształcącą szkołę baletową i Bednarską Szkołę Realną.

Nowe grupy uprawnionych będą mogły wnioskować o wsparcie w ciągu 30 dni od 22 stycznia 2025 r.

Bon o wartości 2,5 tys. zł z przeznaczeniem na zakup laptopa

Bony na laptopy ruszyły w październiku 2023 r. Wprowadziła je Ustawa o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli, z kolei rozporządzenie ministra cyfryzacji określiło grupy i kolejność wsparcia uprawnionych. W pierwszym etapie bon na zakup laptopów przysługiwał nauczycielom i wychowawcom uczącym w klasach IV-VIII, a także pracownikom pedagogicznym pracującym w tych klasach.

Uprawnieni nauczyciele otrzymują jednorazowy bon o wartości 2,5 tys. zł z przeznaczeniem na zakup laptopa. Zgodnie z ustawą, nauczyciel ujęty w grupie nauczycieli uprawnionych do otrzymania wsparcia, w celu otrzymania bonu składa swój wniosek do organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem dyrektora szkoły.