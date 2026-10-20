Rząd ustalił ceny paliw. Benzyna 95 za max. 6,70 zł, diesel w górę

Paweł Nienałtowski
Paweł Nienałtowski
PAP
PAP
2026-10-20 12:49

Kierowców czekają zmiany przy dystrybutorach. Nowe, maksymalne ceny paliw oznaczają, że benzyna będzie tańsza, ale za olej napędowy zapłacimy więcej. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii Miłosza Motyki litr benzyny 95 nie przekroczy 6,70 zł, a litr diesla będzie kosztował 7,98 zł.

Pylon stacji Orlen z cenami paliw przy drodze z autami. O nowych limitach cen paliw przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Grzegorz Kluczyński
  • Niższe ceny benzyny od środy, ale droższy olej napędowy.
  • Zmiany to efekt rządowego programu "Ceny Paliwa Niżej" (CPN).
  • Finansowanie pochodzi z nowego 60% podatku od zysków firm paliwowych.
  • Cały pakiet wsparcia ma obowiązywać do końca 2026 roku.

Ile zapłacimy za benzynę, a ile za diesla?

We wtorek minister energii Miłosz Motyka ogłosił najnowsze, maksymalne stawki za paliwo, które zaczną obowiązywać od środy, 20 października 2026 roku. Zgodnie z rządowym obwieszczeniem, na stacjach w całej Polsce ceny nie będą mogły przekroczyć ustalonych limitów.

Oto jak wyglądają nowe stawki:

  • benzyna 95: nie więcej niż 6,70 zł za litr,
  • benzyna 98: nie więcej niż 7,43 zł za litr,
  • olej napędowy (diesel): nie więcej niż 7,98 zł za litr.

Wystarczy porównać nowe stawki z tymi, które obowiązywały we wtorek. Wtedy za litr benzyny 95 płaciliśmy 6,79 zł, a za diesla 7,97 zł. Prosty rachunek pokazuje, że kierowcy aut z silnikami benzynowymi zatankują o kilka groszy taniej. Niestety, posiadacze diesli zobaczą przy dystrybutorze minimalnie wyższą kwotę. Dla kierowców oznacza to, że choć ceny paliw w przypadku benzyny spadają, to posiadacze aut z silnikiem diesla muszą przygotować się na niewielką podwyżkę.

Kolejne obwieszczenie w tej sprawie ma zostać opublikowane już 21 października i określi ceny na czwartek.

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