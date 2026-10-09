Kluczowe zmiany w ustawie AML. Rząd Donalda Tuska bierze się za "brudne pieniądze"

Sejm skierował do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Chodzi o dostosowanie polskiego prawa do unijnych regulacji i międzynarodowych standardów wyznaczanych przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). Nowe przepisy mają przede wszystkim uszczelnić system finansowy i utrudnić działalność przestępcom.

Rząd Donalda Tuska chce w ten sposób skuteczniej walczyć nie tylko z praniem pieniędzy, ale też z finansowaniem terroryzmu i rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia. Zmiany są odpowiedzią na rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ i unijne sankcje, nałożone między innymi na Iran i Koreę Północną.

Koniec z powszechnym dostępem do CRBR. Kto sprawdzi dane o firmach?

To rewolucja, która dotknie wielu przedsiębiorców, dziennikarzy i organizacji pozarządowych. Do tej pory Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych był w dużej mierze jawny. Pozwalał łatwo sprawdzić, kto tak naprawdę stoi za daną spółką. Po zmianach to się skończy.

Zgodnie z projektem wgląd do danych będą miały organy państwowe, takie jak policja, prokuratura czy służby. Dostęp otrzymają też osoby lub podmioty, które wykażą „uzasadniony interes” związany ze zwalczaniem prania pieniędzy. Definicja tego interesu nie jest jednak precyzyjna, co może w przyszłości prowadzić do sporów i utrudnić weryfikację kontrahentów czy partnerów biznesowych.

Większe uprawnienia dla GIIF i nowy system. Nadchodzi cyfrowa rewolucja w nadzorze

Nowelizacja to także potężne wzmocnienie roli Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Szef tej instytucji, którym obecnie jest Paweł Kowalski, zyska nowe uprawnienia kontrolne. Będzie mógł nie tylko skuteczniej ścigać przepływy brudnych pieniędzy, ale też nadzorować stosowanie sankcji związanych z finansowaniem programów zbrojeniowych.

Aby te zadania mogły być realizowane sprawniej, rząd planuje dużą inwestycję technologiczną. Projekt zakłada też wdrożenie zupełnie nowego systemu informatycznego SIGIIF 2.0, który ma zautomatyzować i usprawnić pracę inspektoratu. Ma on umożliwić w pełni elektroniczną komunikację między GIIF a bankami, notariuszami czy innymi instytucjami zobowiązanymi do raportowania podejrzanych transakcji.

Zgodnie z harmonogramem większość nowych przepisów, w tym te dotyczące CRBR, ma wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. To data, którą przedsiębiorcy powinni zapisać w swoich kalendarzach.