Kuriozalny przepis z historią w tle

We Włoszech, mimo że większość kobiet zachowuje swoje panieńskie nazwisko po ślubie, na listach wyborczych obok ich nazwiska musi widnieć również nazwisko męża. Ten przepis, zawarty w ustawie z 1967 roku, ma swoje korzenie jeszcze w czasach Królestwa Włoch. Choć czasy się zmieniły, prawo pozostało niezmienne, budząc kontrowersje i poczucie niesprawiedliwości.

Bunt reżyserki z Padwy

Martina Acazi, reżyserka i producentka telewizyjna z Padwy, stała się symbolem walki o zmianę tego archaicznego przepisu. W 2020 roku, podczas referendum konstytucyjnego, odkryła, że na liście wyborców widnieje również nazwisko jej męża. Acazi postanowiła wytoczyć sprawę państwu włoskiemu, argumentując, że chodzi o "wolność kobiet". Uważa, że umieszczanie nazwiska męża na liście wyborczej narusza jej prawo do prywatności i autonomii.

W 2021 roku Acazi złożyła pozew przeciwko Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, odpowiedzialnemu za organizację wyborów, domagając się usunięcia nazwisk mężów z list wyborców. Niestety, jej wniosek został odrzucony zarówno przez sąd w Padwie, jak i sąd apelacyjny w Wenecji. Oba sądy powołały się na obowiązujące przepisy, nie dając nadziei na szybką zmianę.

Sąd Najwyższy – ostatnia deska ratunku

Nie poddając się, Acazi, wspierana przez stowarzyszenie kobiet z Padwy, złożyła odwołanie do Sądu Najwyższego. Teraz z niecierpliwością czeka na orzeczenie, które może zrewolucjonizować włoskie prawo wyborcze. Decyzja Sądu Najwyższego będzie miała ogromne znaczenie dla przyszłości włoskiego prawa wyborczego. Jeśli sąd przyzna rację Acazi, konieczne będzie wprowadzenie zmian w ustawie z 1967 roku. To z kolei może otworzyć drogę do dalszych reform mających na celu wzmocnienie pozycji kobiet w społeczeństwie.

We wrześniu zeszłego roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało okólnik, który pozwala na dodanie nazwiska męża do legitymacji wyborczej kobiety tylko na jej wyraźne życzenie. To z pewnością krok w dobrym kierunku, ale nie rozwiązuje problemu umieszczania nazwisk mężów na listach wyborczych.

