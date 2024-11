Kosiniak ujawnia co zastąpi kredyt 0 proc.! Będę dopłaty z limitem

Wigilia dniem wolnym od pracy w 2026 roku?

Z harmonogramu Sejmu wynika, że dyskusja nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy zostanie przeprowadzona w godzinach 16:30-18:00. O propozycji ustanowienia Wigilii dniem wolnym od pracy poinformowała pod koniec października szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. W uzasadnieniu do projektu Lewica podkreśliła, że Wigilia Bożego Narodzenia jest dniem ważnym dla wszystkich pracowników oraz ich rodzin.

Autorzy projektu zwrócili uwagę, że z tego względu pracodawcy często decydują się na skrócenie czasu pracy do godziny 12.00 lub 13.00, by zapewnić bezpieczny powrót pracownikom do domu.

"Wigilia Bożego Narodzenia wiąże się też z podróżami oraz wyjazdami pracowników oraz ich rodzin, aby ten wyjątkowy czas mogli spędzić z rodzicami, dziadkami, osobami starszymi, którzy często mieszkają w różnych miejscach w Polsce. Proponowane rozwiązanie umożliwi rozłożenie ruchu drogowego na dłuższy czas, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa podróżujących w tym okresie" - podkreślono w uzasadnieniu.

Ponadto - jak dodano - dzień wolny w Wigilię ułatwi sprawowanie opieki nad dziećmi, które najczęściej nie mają wtedy zajęć edukacyjnych a jedynie, zapewnione w szkołach, zajęcia opiekuńcze.

W deklarowanych skutkach regulacji projektu wskazano, że Wigilia jest ustawowo dniem wolnym od pracy w: Bułgarii, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Irlandii, Litwie, Łotwie, Słowacji, oraz na Węgrzech. Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy w Sejmie upoważniono posłankę Katarzynę Ueberhan.

Ustawowe dni wolne od pracy w Polsce

Obecnie obowiązująca ustawa o dniach wolnych od pracy stanowi, że dniami wolnymi od pracy są:

1 stycznia - Nowy Rok,

6 stycznia - Święto Trzech Króli,

pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

drugi dzień Wielkiej Nocy,

1 maja Święto Państwowe,

3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

dzień Bożego Ciała,

15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada - Wszystkich Świętych,

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

25 grudnia pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia drugi dzień Bożego Narodzenia oraz niedziele.

Do propozycji klubu Lewicy pozytywnie odniosły się związki zawodowe: Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Szef "S" Piotr Duda przekazał PAP, że Solidarność "od lat stoi na stanowisku, że Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy".