Rodzice z dłuższym urlopem. Zyskają prawie 4 miesiące dodatkowego wolnego

Obecnie rodzicom dzieci urodzonych przedwcześnie przysługują takie same prawa jak tym, których dzieci przyszły na świat w terminie (po skończonym 37. tygodniu ciąży). Oznacza to między innymi konieczność rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego w momencie porodu i możliwość przerwania go po ośmiu tygodniach.

Do rozwiązań zaproponowanych przez resort należy m.in. dodatkowy urlop macierzyński. Dla rodziców dzieci urodzonych przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub tych, które w dniu narodzin ważyły mniej niż 1000 g, będzie to maksymalnie 15 tygodni. Dla rodziców dzieci, które przyszły na świat przed ukończeniem 36. tygodnia ciąży lub urodzonych o czasie, ale wymagających hospitalizacji - maksymalnie osiem tygodni. Zmianie ulegnie także wysokość zasiłku macierzyńskiego w czasie dodatkowego urlopu - będzie on wynosił 100 proc. podstawy zasiłku.

- W przypadku tych ekstremalnie skrajnych wcześniaków, najmniejszych z najmniejszych, gdzie ich hospitalizacja trwa naprawdę długo to będzie do 15 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego płatnego w 100 proc. - mówiła minister Dziemianowicz- Bąk w Polsat News.

Projekt resortu jest odpowiedzią na petycję, która do ministerstwa wpłynęła w listopadzie 2023 roku. Jej autorem była Fundacja Koalicja dla wcześniaka, podpisy pod nią złożyło blisko 16 tys. osób.

Min. Dziemianowicz-Bąk podała, że około 20 tys. dzieci rocznie rodzi się przedwcześnie lub musi pozostawać w szpitalu po narodzinach ze względu na choroby. Minister szacuje, że koszt realizacji tego projektu to około 50 mln zł.

Wymiar urlopu macierzyńskiego

Długość urlopu macierzyńskiego zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi:

* 20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

* 31 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,

* 33 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,

* 35 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,

* 37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Po porodzie matka musi obowiązkowo wykorzystać 14 tygodni urlopu.