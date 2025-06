Badania kierowców po 70. roku życia

Parlament Europejski zrezygnował z propozycji wprowadzenia przepisów ograniczających ważność prawa jazdy dla seniorów. Posłowie uznali, że przymusowe badania lekarskie co pięć lat byłyby formą dyskryminacji wobec starszych obywateli.

Nowe rozwiązania zakładają, że osoby po 70. roku życia będą musiały przejść ocenę stanu zdrowia przed odnowieniem dokumentu. Może to być zarówno badanie lekarskie, jak i formularz samooceny, w którym kierowca sam określi swoją zdolność do prowadzenia pojazdu. Takie rozwiązania już działają w krajach takich jak Szwecja czy Holandia. Państwa członkowskie same zdecydują, czy samoocena będzie wystarczająca, czy wprowadzą obowiązkowe badania lekarskie.

Choroby wykluczające prawo jazdy

W Polsce nie ma ustalonego wieku, po którym prawo jazdy traci ważność. Istnieją jednak schorzenia uniemożliwiające prowadzenie auta.

To między innymi poważne zaburzenia słuchu, znaczne pogorszenie wzroku, choroby stawów czy przebyte udary mózgu. Przeciwwskazaniem są też zaburzenia pamięci, problemy z koncentracją, zaburzenia psychiczne oraz przewlekłe zmęczenie i senność. Dodatkowo prowadzenie pojazdu mogą uniemożliwić choroby takie jak cukrzyca, padaczka czy schorzenia sercowo-naczyniowe. Decyzję o zdolności do kierowania samochodem podejmuje w razie wątpliwości lekarz.

Bezpieczeństwo na drogach a wiek kierowców

Celem nowych regulacji jest poprawa bezpieczeństwa na europejskich drogach. Z wiekiem u kierowców mogą występować zmiany, które wpływają na umiejętności za kierownicą – chodzi przede wszystkim o pogorszenie czasu reakcji, problemy z oceną odległości czy zawężenie pola widzenia. U seniorów trudniejsze jest także podejmowanie decyzji w sytuacjach stresowych.

W 2023 roku kierowcy powyżej 60. roku życia byli sprawcami 3571 wypadków drogowych. Każde państwo Unii Europejskiej może samodzielnie określić, czy wystarczą samooceny zdrowia kierowców, czy konieczne będą regularne badania, by poprawić bezpieczeństwo na drogach, nie odbierając starszym osobom prawa do niezależności.

