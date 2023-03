Skandal w restauracji w Tarnowskich Górach! Zjedli, wypili i wyszli bez płacenia

Agencja ratingowa obniżyła prognozę dynamiki PKB dla Polski. Co z inflacją?

Kursy walut [14.03.2023]: złoty słabszy do dolara, stabilny do euro

Do zapłaty 286 zł. Klienci wyszli bez uregulowania rachunku

10 marca 2023 roku do restauracji "Szara Oberża" w Tarnowskich Górach zawitali goście. Zajęli 5-osobowy stolik, złożyli zamówienie, zjedli, wypili i... opuścili restaurację bez uregulowania rachunku opiewającego na kwotę 286 zł. Co takiego znalazło się na paragonie?

Placki ziemniaczane - 37 zł

Placki ze śmietaną - 18 zł

Dodatek warzywny - 7 zł

Margharita - 2 x 27 zł

Quattro Fromaggi - 34 zł

Herbata czarna - 2 x 6 zł

Sok pomarańczowy 200 ml - 2 x 8 zł

Tequila gold - 4 x 14 zł

Wódka Wyborowa - 3 x 7 zł

Żołądkowa gorzka - 3 x 8 zł

Właściciel restauracji apeluje do nieuczciwych klientów

Nie był to więc stereotypowy "paragon grozy". Przestraszył on jednak klientów na tyle, że postanowili opuścić restaurację bez płacenia. Właściciel restauracji "Szara Oberża" postanowił wykorzystać siłę mediów społecznościowych i za pośrednictwem Facebooka wystosował apel do nieuczciwych klientów.

"Prosimy państwa z 5 osobowego stolika do uregulowania rachunku z dnia 10.03" - napisał właściciel cytowany przez portal Eska.pl.

"Wstyd". Internauci nie szczędzą słów krytyki

Zaistniała sytuacja oburzyła internautów, którzy nie szczędzili słów krytyki. Wybrane komentarze przytacza Eska. "A już myślałem że w Polsce mało co mnie zdziwi. Szara Oberża-zacne miejsce. Dziwi mnie to, że w takim mieście jak Tarnowskie Góry mieszkają jakieś buraki, którym nie wstyd nie zapłacić" - stwierdził jeden z komentujących - pan Grzegorz. "Wstyd" - podsumowała pani Małgorzata.

Sonda Czy otrzymałeś w tym roku "paragon grozy'? Tak - ceny są wysokie Nie - udało mi się tego uniknąć Nie