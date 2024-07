Skarbówka ujawniła listę donosicieli. To oni skarżą się urzędnikom

Złoty osłabia do do franka i dolara. Kursy walut [22.07.2024]

Skarbówka ujawnia dane o donosach

Jak wynika z danych, do których dotarł "Fakt", w 2023 roku liczba donosów do urzędów skarbowych wyniosła ok. 46 tysięcy. Okazuje się, że piszą je najczęściej członkowie rodziny, byli małżonkowie, sąsiedzi czy bliscy współpracownicy. Najwięcej donosów jest w okresie wiosennym i letnim, kiedy imprez rodzinnych takich jak komunie, wesela czy chrzciny jest najwięcej oraz w czasie rozliczenia podatków z fiskusem. Administracja skarbowa donosy nazywa zgłoszeniami sygnalnymi. Mogą one świadczyć o unikaniu płacenia należności podatkowych.

Nowe metody składania donosów do skarbówki

Oprócz wysyłania donosów pocztą, można je zgłosić na skrzynkę elektroniczną: powiadomKAS@mf.gov.pl oraz telefoniczny bezpłatny numer interwencyjny 800 060 000. Jak pisze „Fakt” - do Izby Administracji Skarbowej w Warszawie wpływa średnio ok. 1900, a do podległych jej urzędów skarbowych blisko 16 tys. informacji sygnalnych. Drugie miejsce zajmuje Dolny Śląsk – tu w zeszłym roku skarbówka otrzymała 7374 zgłoszenia, a trzecie Małopolska – z 4,6 tys. pismami i telefonami. W tym roku od stycznia do czerwca tylko IAS w Łodzi dostała 1871 zgłoszeń, w Bydgoszczy – 1287.

Kto na kogo donosi do skarbówki?

Donosy najczęściej dotyczą wynajmu nieruchomości, prowadzenia firmy na czarno, zatrudniania pracowników bez umowy, braku kasy fiskalnej, sprzedaży towarów bez paragonu, faktury albo rachunku. Najczęściej donoszą:

• kontrahenci na przedsiębiorców;

• klienci sklepów na właścicieli (sprzedawców);

• pracownicy na pracodawców;

• członkowie rodziny, w tym byli małżonkowie, na innych członków rodziny.

Większość zgłoszeń jest anonimowa, ale są też podpisane imieniem i nazwiskiem.

Donosy pod lupą skarbówki

Wszystkie zgłoszenia – również te anonimowe – są analizowane i rozpatrywane pod kątem możliwości prowadzenia działań niezgodnych z przepisami prawa podatkowego. Naczelnik Urzędu Skarbowego lub Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego podejmuje decyzje o tym czy i jakie działania podjąć w celu weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych danego podatnika objętego informacją sygnalną, w tym w jaki sposób wykorzystać otrzymane doniesienie. Donosiciel nie otrzymuje informacji zwrotnej, czy zgłoszona sprawa została załatwiona. Dane chroni tajemnica skarbowa.