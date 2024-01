Skarbówka zajmuje konta Polaków za niezapłacony abonament RTV

Koniec dopłat do Kredytu 2 proc. Co teraz zrobi premier Tusk?

Abonament RTV

Kontrolerzy Poczty Polskiej sprawdzają, czy mieszkańcy poszczególnych budynków i kierowcy zarejestrowali odbiorniki radiowe i telewizyjne. Jeśli okaże się, że w danym lokalu czy pojeździe jest radio lub telewizor, a właściciel nie płaci abonamentu RTV, to może zostać nałożona wysoka kara. Za brak rejestracji odbiornika i niepłacenie abonamentu RTV trzeba zapłacić nawet 30-krotność jego miesięcznej wysokości. To nie koniec. Bo przyłapana na gorącym uczynku osoba lub firma musi też uregulować zaległe składki. A co się stanie, jeśli ktoś nie zapłacić kary i zaległego abonamentu dobrowolnie? Sprawę załatwi za nią Urząd Skarbowy i komornik. Zgodnie z przepisami urzędnik skarbówki może wystawiać teraz elektroniczne wnioski do komornika o ściągnięcie wyliczonej kwoty prosto z konta bankowego, zajmując część pensji lub emerytury osoby, która ma zaległości. Tymczasem w związku z nieuiszczaniem opłat abonamentowych od stycznia do listopada 2023 r. wszczęto postępowania egzekucyjne na podstawie 9475 tytułów wykonawczych.

Kto nie musi płacić abonamentu? Z obowiązku płacenia zwolnione są osoby powyżej 75. roku życia, inwalidzi wojenni lub wojskowi, osoby z pierwszej grupy inwalidzkiej oraz osoby, które mają więcej niż 60 lat, ale ich emerytura nie przekracza 50 proc. średniego wynagrodzenia.

