SPAR zaprasza na zakupy w każdą niedzielę

Eurospar działający w warszawskim Domu Mody Klif poinformował w październiku na Facebooku, że jest otwarty również w niedziele objęte zakazem handlu. Sieć zachęca klientów do odwiedzenia specjalnie przygotowanej czytelni. „Zapraszamy do czytelni SPAR. Przyjdź, poczytaj i zrób zakupy” – napisano w komunikacie sklepu.

Placówka działa w Klifie od października 2021 roku. Zastąpiła wówczas ostatni sklep Piotr i Paweł, kończąc proces zmiany szyldów tej sieci. Od stycznia 2025 roku aktywa Spar w Polsce należą do Grupy Specjał. Teraz o warszawskim sklepie znów zrobiło się głośno. Wszystko przez nietypowy sposób na prowadzenie sprzedaży w niedziele niehandlowe.

Sąd Najwyższy ostrzega: sam regał z książkami nie wystarczy

Sprawa nabiera znaczenia w związku z wyrokiem Sądu Najwyższego z czerwca 2026 roku. Dotyczył on prezesa firmy prowadzącej market budowlany, któremu zarzucono zlecanie pracownikom pracy w niedziele objęte zakazem handlu.

W sklepie wydzielono miejsce z książkami i uruchomiono „Klub czytelnika”. Firma przekonywała, że dzięki temu może skorzystać z wyjątku przewidzianego dla placówek działających w zakładach prowadzących działalność kulturalną, sportową, oświatową, turystyczną lub wypoczynkową.

Sąd Najwyższy uchylił wcześniejsze uniewinnienia. Uznał, że samo ustawienie regału z książkami i wydzielenie czytelni nie zmienia podstawowego charakteru sklepu. Innymi słowy, placówka handlowa nie staje się automatycznie instytucją kulturalną tylko dlatego, że udostępnia klientom książki.

Wyrok nie rozstrzyga jednak bezpośrednio, czy warszawski Eurospar narusza przepisy. Pokazuje za to, że sama czytelnia nie daje automatycznej gwarancji legalnego handlu w niedziele niehandlowe.

Sklepy szukają sposobów na zakaz

Sieci handlowe od lat próbują wykorzystywać wyjątki od ograniczeń niedzielnej sprzedaży. W przeszłości niektóre placówki działały jako punkty pocztowe lub wypożyczalnie sprzętu sportowego. Teraz pojawiają się kolejne rozwiązania.

Inny model testuje Stokrotka. W wybranych sklepach, między innymi przy al. Wojska Polskiego w Olsztynie, zakupy odbywają się bez obecności pracowników sklepu. Do środka wpuszcza klientów ochroniarz z zewnętrznej firmy, a płatności realizowane są przy kasach samoobsługowych.

Nie można tam jednak kupić alkoholu, wyrobów tytoniowych, e-papierosów ani napojów energetycznych.

Nawet 100 tys. zł kary za złamanie przepisów

Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że za naruszenie zakazu handlu w niedziele grożą poważne konsekwencje. Grzywna wynosi od 1 tys. do 100 tys. zł. Przy uporczywym łamaniu przepisów możliwe jest również ograniczenie wolności.

W 2026 roku przewidziano osiem niedziel handlowych. Najbliższe przypadają 6, 13 i 20 grudnia. W pozostałe niedziele sklepy muszą przestrzegać ograniczeń, chyba że spełniają warunki jednego z ustawowych wyjątków.

Czytelnia w warszawskim Eurosparze z pewnością przyciąga uwagę klientów, ale po wyroku Sądu Najwyższego samo udostępnienie książek może nie wystarczyć. O tym, czy konkretna placówka działa zgodnie z prawem, decydują jej rzeczywista działalność i spełnienie wymogów ustawowych.

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