Sklepy mogą być otwarte w niedzielę jeżeli wypożyczają sprzęt sportowy. Precedensowa decyzja sądu

Zakaz handlu w niedzielę

- Wyjątki wprowadzone do ustawy pozwalają przedsiębiorcom na prowadzenie handlu także w niedzielę, jeśli w placówce handlowej prowadzona jest jedna z wymienionych w ustawi działalności - mówi w rozmowie z portalem dlahandlu.pl Dawid Suszyński, właściciel kancelarii adwokackiej w Gdańsku, prowadzący bloga "Adwokat Gdańsk".

Dotyczy to między innymi wyjątku przewidzianego dla podmiotów prowadzących m.in. wypożyczalnie sprzętu sportowego, co potwierdza Suszyński. - W ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele nie mówi się wprost o tym, że wyjątki dotyczą także wypożyczalni sprzętu sportowego lub wypożyczalni książek. Jednak według opinii prawnej przygotowanej przez naszą kancelarię w październiku 2021 r., jednym z takich wyjątków jest także wyjątek dotyczący działalności wypożyczalni sprzętu sportowego - stwierdza i dodaje, że dało to podstawę do prowadzenia sprzedaży w sklepach będących jednocześnie wypożyczalniami.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze potwierdził, że część z wyłączeń spod zakazu handlu przewidzianych w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta nadal nie zawiera żadnych dodatkowych kryteriów, czy warunków ich zastosowania.

