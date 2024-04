Nie żyje Arkadiusz Osiak. Kim był założyciel money.pl?

- Z wielkim żalem informujemy, że zmarł Arkadiusz Osiak, założyciel Money.pl i wieloletni prezes serwisu. Żegnamy wizjonera i biznesmena, któremu od początku przyświecała misja szerzenia wiedzy finansowej wśród Polaków - czytamy na money.pl. - Arek miał wizję, plan i fantastyczną biznesową intuicję. Stworzył portal od zera, bez wsparcia wielkich koncernów medialnych. Był to pierwszy tego typu serwis w Polsce - wspomina Aleksander Kusz, obecnie VP Wirtualna Polska Holding, wieloletni pracownik Money.pl.

Arkadiusz Osiak w 1997 roku założył stronę internetową pod nazwą Wirtualny Serwis Ekonomiczny. Miał wówczas 22 lata i był studentem Politechniki Wrocławskiej. Rok później raczkujący serwis internetowy zmienił nazwę na money.pl i zaczął zatrudniać pracowników.

- Chciał docierać do osób, które są zainteresowane finansami, ale niekoniecznie pracują w tej branży. Chciał edukować, wyjaśniać. Był bezstronny, bo polityka nigdy nie była dla niego najważniejsza. Celem Money.pl i celem Arka było to, aby dostarczyć użytkownikom autorski, obszerny, analityczny kontent, którego nie znajdowali wtedy nigdzie indziej- dodaje Kusz.

- Wierzył, że to, co robi, przyniesie mu sukces i dążył do niego konsekwentnie. Miał też niesamowitą zdolność przyciągania do siebie niezwykłych ludzi, którzy razem z nim budowali jego firmę, markę, moneyową rodzinę - wspomina Tomasz Bonek, redaktor naczelny Money.pl w latach 2004-2015.

Z pionierskiej strony internetowej Osiak założył spółkę Money.pl i w 2002 roku został jej prezesem. Po pierwszych trudnych latach, nastąpiła restrukturyzacja i wielki rozwój firmy. W 2014 r. grupa została przejęta przez Wirtualną Polskę, a Arkadiusz Osiak zajął się prywatnymi pasjami.

