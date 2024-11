Rozczarowujące wyniki Orlenu. Spółka komentuje

To już dziś! Rząd Tuska zrobił prezent seniorom! Oto, co dostaną za grosze

Fąfara: "wracamy do czasów przedwojennych"

Na platformie X spółka napisała: "pytacie nas czy zysk netto Orlenu po 9 miesiącach był lepszy czy gorszy niż rok temu? Zobaczmy jak wyglądałby bez efektów księgowych, wpłat od państwa i strat wynikających z błędów zarządczych ostatnich lat".

Z kolei Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu, podając wyniki finansowe koncernu stwierdził, że "czas nadzwyczajnych zysków firm energetycznych i paliwowych spowodowanych m.in. wojną minął. To się skończyło, przyszła normalizacja. Wracamy do czasów przedwojennych".

Fąfara z Orlenu dodał, że "w zeszłym roku do wyniku netto wszedł m.in. czysto księgowy efekt przejęcia PGNiG na 6 mld zł, czy 4 mld zł dopłaty z tytułu mrożenia cen energii".

"Oczyszczony z takich zdarzeń zysk wyniósł 14 mld zł, jak stwierdził. Wyliczy też, że tegoroczny zysk netto oczyszczony przy użyciu tej samej metodologii wyniósł 12 mld zł." - mówił szef Orlenu.

Fąfara dodał, że odpisy w praktyce firmy to coś normalnego, ale "istnieje bolesny rodzaj odpisów będących efektem błędów w zarządzaniu, albo wręcz działań łamiących prawo". Jako przykład podał sytuację ze szwajcarską spółką Orlenu OTS, która straciła 1,6 mld zł na zakupach ropy. W latach 2018-2023 Orlen zawarł ponad 1000 transakcji na zakup ropy na kwotę ponad 100 mld zł, nie płacąc ani razu przedpłaty - oświadczył Fąfara.

- OTS zawarło cztery transakcje, płacąc cztery przedpłaty i straciła całe pieniądze. To jest właśnie złe zarządzanie - stwierdził Fąfara.

Wiceprezes ds. finansowych Magdalena Bartoś, wyniki za III kwartał 2024 r. stwierdziła, że są to "solidne wyniki operacyjne w trudnym i pogarszającym się otoczeniu makro".

- Sytuacja finansowa jest bezpieczna z niskim zadłużeniem - powiedziała. Wskazała na spadek przychodów ze sprzedaży gazu i spadające marże rafineryjne. - Marża rafineryjna spadła o 65 proc. rok do roku do niespełna 8 dol. na baryłce. Oceniamy, że to powrót do normalności - podkreśliła Bartoś. Orlen prognozuje dalszy ich spadek w kolejnym kwartale.

Wyniki spółki skomentował także Daniel Obajtek poprzedni prezes spółki, który ocenil na X: "Zaorywanie Grupy Orlen trwa w najlepsze. Tylko wynik w detalu wyższy prawie dwukrotnie, czyli łupienia Polaków ciąg dalszy!!! - dodał europoseł".

