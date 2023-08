Sprawdź, jaką możesz dostać emeryturę. Będziesz w szoku

Sprawdź, jaką emeryturę dostaniesz

Każdego roku po czerwcowej waloryzacji emerytur, ZUS informuje ubezpieczonych o stanie konta i subkonta emerytalnego, a także wylicza hipotetyczną emeryturę. Wielu osobom na te wieści włos jeży się na głowie. Jak interpretować wiadomości spływające do nas z ZUS? Hipotetyczna emerytura wyliczana jest dwóch wariantach. W pierwszym można się dowiedzieć, jakiej wysokości będzie świadczenie, jeśli ubezpieczony przez kolejne lata pracy aż do osiągnięcia wieku emerytalnego będzie odprowadzał takie same składki, jak odprowadza dotychczas. W drugim wariancie ZUS pokazuje, co by było, gdyby ubezpieczony już teraz przestał pracować, a emeryturę miał wyliczoną wyłącznie z dotychczasowych składek, bez żadnych symulacji dotyczących przyszłości.

Te hipotetyczne wyliczenia emerytur można sprawdzić głównie drogą elektroniczną. W tym celu należy zalogować się na platformie PUE-ZUS, wejść w zakładkę „ubezpieczony” i następnie w informacje o stanie konta i zaznaczyć 2022 rok oraz kliknąć na dole „szczegóły”. Pojawią się wtedy trzy zakładki, jedną z nich jest „”Hipotetyczna emerytura”, która stanowi symulację wysokości przyszłego świadczenia. Wyliczana jest ona na podstawie obecnego stanu konta, ale w dwóch przytoczonych wariantach.

Jeśli nie masz dostępu do tych wyliczeń on-line, możesz uzyskać je w placówkach ZUS lub zwrócić się o nie za pośrednictwem poczty. .

🖥️ Informację o stanie konta ubezpieczonego udostępniamy tylko w wersji elektronicznej na #PUE #ZUS. 📃 Potrzebujesz wersji papierowej❓ Zgłoś się do ZUS i odbierz informację w naszej placówce albo za pośrednictwem poczty. pic.twitter.com/HonBXTJuhO— ZUS (@zus_pl) July 20, 2023

