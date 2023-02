Owady w jedzeniu w krajach Unii! Jak są oznaczone na opakowaniu?

Robaki w jedzeniu

Unia wprowadza robaki do żywności. Można je znaleźć pod hasłem "Nowa żywność". Pod tym terminem kryje się żywność i jej składniki, które nie były spożywane na znaczną skalę w Unii Europejskiej przed 15 maja 1997 r. Wtedy to weszły w życie pierwsze przepisy w sprawie nowej żywności w Unii Europejskiej. Obejmuje ona m.in. produkty pozyskiwane z nowych źródeł czy wyprodukowane za pomocą nowych technologii i procesów produkcyjnych, a także wyroby tradycyjnie spożywane poza UE.

Nowa żywność może być wprowadzana na rynek w Unii Europejskiej, pod warunkiem że wydano na nią zezwolenie i została wpisana do unijnego wykazu. Co najdziemy na tej liście? Produkt, o którym ostatnio jest głośno to oczywiście mąka ze świerszczy. Ma ona być dodawana do produktów takich jak m.in. pieczywo, słodycze, wyroby mięsne, zupy. Na tej liście znajdują się także mącznik młynarek (Tenebrio molitor) – suszone larwy, szarańcza wędrowna (Locusta migratoria) – mrożona, suszona i sproszkowana, świerszcz domowy (Acheta domesticus) – mrożony, suszony i sproszkowany. Do listy dodano także larwy pleśniakowca lśniącego (Alphitobius diaperinus) w postaci mrożonej, pasty, suszonej i sproszkowanej, które to legalnie można dodawać do żywności od 5 marca 2023 roku.

Zmielone owady na etykiecie

Od dawna do żywności dodawana jest także koszenila - proszek z wysuszonych, zmielonych owadów (Dactylopius coccus). W składach produktów oznaczany jest jako E120.

Specjaliści od żywności zapewniają, że takie składniki stosowane w żywności dopuszczonej do spożycia na terenie Unii Europejskiej są bezpieczne.

