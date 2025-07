Tyle musisz zarabiać, żeby dołączyć do 10 proc. najlepiej zarabiających. Najnowsze dane GUS zaskakują

GUS opublikował najnowsze dane o strukturze wynagrodzeń w Polsce za styczeń 2025 roku. Wynika z nich, że próg uprawniający do dołączenia do grona 10 proc. najwyżej zarabiających Polaków wzrósł do 14 329 zł brutto, co oznacza wzrost o 12,7 proc. rok do roku. Jednocześnie różnica między średnim a przeciętnym wynagrodzeniem zwiększyła się do 26,7 proc., co sygnalizuje pogłębiające się nierówności płacowe w kraju.