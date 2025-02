Zarobki Polaków. W tych miastach zarabia się najwięcej

Gdzie w Polsce zarabia się najlepiej?

Tylko w czterech największych miastach zarobki przekroczyły średnio pod koniec roku 10 tys. zł. Na takie przeciętne wynagrodzenie w 2024 roku mogli liczyć mieszkańcy Krakowa, Gdańska, Warszawy. Rok wcześniej najwięcej zarabiało się w Warszawie, w czerwcu w Krakowie, za to na trzecim miejscu były Katowice.

Pomiędzy wynagrodzeniami w Krakowie i Gorzowie Wielkopolskim, który jest na końcu listy wysokości płac, jest ponad 3,6 tys. zł różnicy. Płaca w Gorzowie wyniosła w grudniu nieco ponad 7 tys. zł. W tym mieście oraz w Białymstoku (7,14 tys. zł), Kielcach (7,37 tys. zł) i Zielonej Górze (7,94 tys. zł) zarobki przeciętnie były w grudniu niższe niż 8 tys. zł.

Mieszkańcy stolic z niższymi pensjami

Łódź i Białystok to dwie stolice regionów, w których zarobki w całym województwie są wyższe niż w samych miastach. W łódzkim przeciętna płaca w największym mieście jest o 230 zł niższa niż w całym województwie, a na Podlasiu w Białymstoku płaca jest niższa o 500 zł niż w regionie.

W przypadku Śląska i Dolnego Śląska różnice wynoszą kilka–kilkanaście złotych na korzyść regionu. Są to województwa, w których płace są jednymi z najwyższych. Oprócz nich średnia płaca była wyższa niż 9 tys. zł tylko na Mazowszu i w Małopolsce. W większości województw jest wyraźna różnica między przeciętną płacą w regionie i w największym mieście

W jakich branżach są najwyższe zarobki?

W Krakowie (10,68 tys. zł brutto) najwięcej osób, bo co piąta, pracuje w IT, telekomunikacji, wydawnictwach – czyli w sekcji informacja i komunikacja. To branża, w której wynagrodzenia są jednymi z najwyższych w Polsce - podkreśla "Rz". W Krakowie są o prawie 39 proc. wyższe, niż zarabia się w mieście przeciętnie. W Warszawie (10,5 tys. zł brutto) zaś co piąta osoba pracuje w handlu, w którym płace są nieznacznie wyższe niż przeciętne w stolicy – o 1,3 proc., a prawie 19 proc. to zatrudnieni w transporcie, w którym zarabia się o jedna siódmą mniej niż średnio. W najbardziej prestiżowych branżach, czyli IT i działalności profesjonalnej, pracuje co ósma osoba.

