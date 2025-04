Tolerancja fotoradarów w Polsce: do jakiego przekroczenia prędkości można dostać mandat?

Mediana a średnia – kluczowa różnica

Warto na początku wyjaśnić, czym różni się mediana od średniej. Średnia wynagrodzeń jest obliczana poprzez zsumowanie wszystkich wynagrodzeń i podzielenie tej sumy przez liczbę pracowników. Mediana natomiast to wartość środkowa w uporządkowanym zbiorze danych. Oznacza to, że połowa pracowników zarabia mniej niż mediana, a połowa więcej. Mediana jest mniej podatna na skrajne wartości (bardzo wysokie lub bardzo niskie zarobki), które mogą zawyżać lub zaniżać średnią.

Co oznaczają październikowe dane GUS?

Zgodnie z danymi GUS, mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej w październiku 2024 roku wyniosła 6.856,75 zł. Jak podkreśla GUS, "mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej w październiku 2024 r. wyniosła 6.856,75 zł i była niższa o 18,0 proc. od przeciętnego wynagrodzenia brutto". Ta różnica pokazuje, że przeciętne wynagrodzenie brutto, choć często przytaczane, nie oddaje w pełni sytuacji większości pracowników.

Porównanie z poprzednim miesiącem

Dla porównania, GUS wcześniej informował, że mediana wynagrodzeń we wrześniu 2024 roku wynosiła 6.683,15 zł. Oznacza to, że w październiku nastąpił wzrost mediany wynagrodzeń, jednak warto pamiętać, że zmiany te mogą być sezonowe i wymagają dalszej analizy w dłuższej perspektywie czasowej. Oprócz mediany, GUS udostępnił również dane dotyczące decyli, które pozwalają lepiej zrozumieć rozkład zarobków w społeczeństwie. Decyle dzielą populację na dziesięć równych grup, od najmniej do najlepiej zarabiających.

Z danych wynika, że w październiku 2024 roku "10,0 proc. najniżej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 4.300,00 zł (decyl pierwszy)". Oznacza to, że 10% pracowników zarabiało nie więcej niż 4.300 zł.

Z kolei "10,0 proc. najwyżej zarabiających otrzymało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 13.372,14 zł (decyl dziewiąty)". To pokazuje, jak duża jest rozpiętość zarobków w Polsce, gdzie 10% najlepiej zarabiających inkasuje ponad trzykrotnie więcej niż 10% najmniej zarabiających.

Co oznaczają te dane?

Dane GUS dotyczące mediany i decyli wynagrodzeń są cennym źródłem informacji dla ekonomistów, pracodawców, związków zawodowych oraz samych pracowników. Pozwalają one na:

Realną ocenę sytuacji finansowej: Mediana wynagrodzeń daje bardziej realistyczny obraz zarobków niż średnia, co pozwala lepiej ocenić swoją sytuację finansową na tle innych.

Negocjacje płacowe: Znajomość mediany i decyli może być pomocna podczas negocjacji płacowych, dając argumenty oparte na danych statystycznych.

Analizę rynku pracy: Dane te pozwalają na analizę rynku pracy i identyfikację obszarów, w których zarobki są niższe lub wyższe niż średnia krajowa.

Planowanie polityki społecznej: Informacje o rozkładzie zarobków są istotne dla planowania polityki społecznej i podejmowania decyzji dotyczących minimalnego wynagrodzenia, zasiłków i innych form wsparcia.

Najnowsze dane GUS dotyczące mediany wynagrodzeń w Polsce za październik 2024 roku pokazują, że zarobki w naszym kraju są zróżnicowane. Mediana wynagrodzeń, wynosząca 6.856,75 zł, jest niższa od przeciętnego wynagrodzenia brutto, co sugeruje, że wysokie zarobki nielicznych zawyżają średnią. Dane dotyczące decyli dodatkowo podkreślają rozpiętość zarobków, gdzie 10% najlepiej zarabiających inkasuje znacznie więcej niż 10% najmniej zarabiających. Analiza tych danych jest kluczowa dla zrozumienia sytuacji finansowej Polaków i podejmowania świadomych decyzji ekonomicznych.