Czy mąka ze świerszczy szkodzi seniorom. Poseł stawia kluczowe pytanie dotyczące emerytów?

Wiceminister zdrowia szykuje odpowiedź

Sławomir Zawiślak poseł PiS z Komisji Polityki Senioralnej mówi w rozmowie z Super Biznesem, że podobnie jak liczni wyborcy-zgłaszający mi aktualnie liczne uwagi, zadający mi pytania w omawianym temacie-uważam, że każdy nowy produkt zwłaszcza żywnośc wprowadzany na polski rynek powinien być gruntownie przebadany, zaakceptowany poprzez wiarygodne badania naukowe, opublikowane prez odpowiadające za zdrowie Polek i Polaków instytucje działajace w Polsce.

-Wszyscy konsumenci, a zwłaszcza starsi (często schorowani) mają prawo do wiedzy na temat wpływu na zdrowie produktów, które kupują w sklepie. Stąd też spełniajac prośbe seniorów zadałem pytanie na komisji wieministrowi zdrowia Piotrowi Bromberowi a propos wpływu na zdowie dodawania do produktów żywnościowych mąki ze świerszczy i innych insektów. Jak wiemy te produkty są już dopuszczone przez UE i są do kupienia w Polsce jednakże niewiele o nich wiemy - przyznaje Poseł PiS - mówi polityk w rozmowie z Super Biznesem.

W rozmowie poseł PiS przyznał, że wiceminister zdrowia zobowiązał się podczas komisji do udzielenia stosownej odpowiedzi na piśmie.

Mąka ze świerszczy domowych. Komu ma to służyć?

Komisja Europejska wydała zgodę, aby mąka ze świerszczy domowych była stosowana do produkcji żywności.

Do krajów Unii Europejskiej trafią produkty na bazie sproszkowanych owadów Acheta domesticus. Przepis z 3 stycznia 2023 roku wszedł w życie 24 stycznia. Mąka ze świerszczy ma być dodatkiem do produktów takich jak m.in. wieloziarniste chleby i bułki, batony zbożowe, ciasteczka i herbatniki czy przetwory mięsne oraz zupy. Unijny dokument wskazuje, że np. w pieczywie wieloziarnistym dopuszczalne jest użycie maksymalnie 2 g proszku ze świerszczy na 100 g produktu, zaś w batonach z ziaren zbóż - 3 g na 100 g produktu.

5 marca 2023 dopuszczone do obrotu na rynku unijnym zostały także larwy pleśniakowca lśniącego (Alphitobius diaperinus) w postaci mrożonej, pasty, suszonej i sproszkowanej. Zostały włączone do unijnego wykazu nowej żywności (novel food).

Jak przekazała PAP prof. Nowacka, pracująca na Wydziale Nauk o Żywności SGGW, zgoda Komisji Europejskiej na wykorzystanie określonych surowców wpłynie na możliwości pojawienia się nowych produktów na rynku. Podkreśliła, że "już od kilku lat na rynek europejski wprowadzane są produkty na bazie lub z dodatkiem owadów".

